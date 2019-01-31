  • BIST 105.511
  • Altın 220,897
  • Dolar 5,2011
  • Euro 5,9719
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Çocuk Onkoloji Servisi’nde karne sevinci

» »
Tedavileri nedeniyle okullarına devam edemeyen ve “Hastane Okulları Projesi” kapsamında eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bugün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karnelerini aldı.
Çocuk Onkoloji Servisi’nde karne sevinci

Öğrenciler karnelerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan’ın elinden aldı.

ÖZYİĞİT

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-19 öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelindiğini belirterek, tüm okullarda ve öğrencilerde yaşanan karne heyecanı ve mutluluğun Çocuk Onkoloji Servisi’nde de yaşandığını kaydetti.

Özyiğit, sağlıklarına kavuşmak için tedavi gören, aynı zamanda eğitimlerine de devam eden öğrencilere karnelerini vermenin ve sevinçlerine ortak olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Bu süreçte başta aileler olmak üzere, çocukların sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanları seferber eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi doktor, hemşire ve yetkililerine teşekkür eden Özyiğit, bakanlık olarak çocukların bu dönemde eğitimlerinden geri kalmamaları adına gönüllü öğretmenlerle birlikte eğitim seferberliğine devam edeceklerini kaydetti.

Özyiğit, görev alan öğretmenlere bu anlamlı ve önemli görevi üstlendikleri için özellikle teşekkür ederken, öğrencilere de iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolej Giriş Sınavları ilk basamağı gerçekleştirliyor24 Ocak 2019 Perşembe 11:32
  • KGS sınavı yapılıyor24 Ocak 2019 Perşembe 11:30
  • DAÜ sanat koleksiyonu büyümeye devam ediyor17 Ocak 2019 Perşembe 15:19
  • GAÜ’de Yine Maaş Krizi14 Ocak 2019 Pazartesi 10:23
  • Burs Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı.06 Ocak 2019 Pazar 11:55
  • İlkokul müdürünü öğrenciler seçecek18 Aralık 2018 Salı 11:10
  • Burs hakkı elde eden öğrenciler açıklandı17 Aralık 2018 Pazartesi 16:53
  • Bülent Ecevit Lisesi bu yıl da Paylaşımı Artırdı12 Aralık 2018 Çarşamba 10:54
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi “Yaşam Boyu Öğrenme” etkinliklerine devam ediyor10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  • Zorbalık yüzünden okuldan ceza alan kızına öyle bir ceza verdi ki (video)07 Aralık 2018 Cuma 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti