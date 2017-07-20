  • BIST 111.806
  • Altın 174,877
  • Dolar 4,0292
  • Euro 4,9860
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 23 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

Çocuklarınızı uyutacak 15 altın öneri

»
Bu öneriler hayat kurtaracak.
Çocuklarınızı uyutacak 15 altın öneri

Bebeklik, erken çocukluk, okul çağı ve ergenlik dönemlerinin tümünde uyku sorunlarına sık rastlanılmaktadır. Okul öncesi çocukların yaklaşık %25-50 sinde çeşitli uyku sorunları tanımlanırken okul çağı çocuklarının ve ergenlerin yaklaşık %20-30 unda uyku bozukluğu denilebilecek düzeyde sorun yaşadığı bildirilmektedir. Sağlam çocuk kontrollerinde çocuk doktorlarının bu yaş grubunda en çok karşılaştıkları problemdir.

Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, ‘'Sağlam çocuk kontrollerinde çocuk doktorlarının bu yaş grubunda en çok karşılaştıkları problemdir. Uykunun çocukların büyüme ve gelişiminde önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Tedavi edilmediğinde uyku sorunları yıllarca sürmekte, yeterli uyku düzenini sağlayamamış bu çocuklar ruhsal bilişsel ve sosyal becerilerinde zorlanmalar yaşamaktadır'' dedi.

Durankuş, iyi uykuya yönelik önerilerde bulundu:

*Bebeğin uyku döngüleri, süresi ve kendi kendine uyumasının önemi ve yöntemi,
*Bebeğin giyeceklerinin, yatak ve battaniyesinin yünden yapılmış olması,
*Yatağının korunaklı olması,
*Bebeği yatağına uyanık halde bırakılması ve kendi kendine uyumayı öğrenmesinin sağlanması,
*Bebeğin sallanma, emme gibi bir aracı kullanmadan uyumayı öğrenmesi,
*Uyuduktan sonra yerinin değiştirilmemesi,
*Bebek yatağa bırakılırken sevdiği bir nesne (ayıcık, bebek, tülbent, battaniye gibi) ile beraber uyumasına izin verilmesi.
*Uyku saatlerinin aile tarafından belirlenmesi ve ödün verilmemesi,
*Uyku saatleri konusunda ailenin kararlı olması ve çocuklara uygun sınırlar koyması,
*Uykudan önce sakin ve aile ile beraberce zaman geçirilebilecek etkinlikler, uyku törenleri (masal anlatmak, ninni söylemek gibi) düzenlenmesi,
*Yatağa aç olarak yatırılmaması, hafif ve onu tok tutacak yiyecek veya içecek verilmesi,
*Gece uyarıcı özelliği olan besinlerden uzak tutulması (kahve, çay, çikolata),
*Odasının çok karanlık olmamasına, ortamın nem ve ısısının (18˚C) yeterli olmasına, odanın havalandırılmasına ve odada sigara içilmemesine özen gösterilmesi,
*Bebek yatağında elektrikli battaniye veya sıcak su torbası kullanılmaması,
*Direkt güneş ışığı altında veya ateş ya da ısıtıcı yanında uyutulmaması.

Genellikle gece uyanmaları sırasında bebeğin ağlamasına yanıt olarak, anne-babanın çocuğun yanında bulunması onun endişesini azaltır. Çocuğun ağlamasına yanıt olarak, onun yanında bulunma süresinin gittikçe uzatılması önerilmektedir (Duyarsızlaştırma). Uyku öncesi yaşantıyı düzenlemeye yönelik uyku öncesi ilişkilerin değiştirilmesi amaçlanır. Okuma, şarkı söyleme, sakin olarak oyun oynama gibi bireyselleştirilmiş yatak alışkanlıkları ve anne-baba, çocuk uyandığında yatakta kalmasını teşvik etmelidir.

Bunu anne-baba çocuğun yatağının yanında oturarak, ona dokunarak veya yanına uzanarak yapabilir. Yatma zamanında ayrılık sorunu çözülürse, geceleri uyanma sorunu da büyük olasılıkla kaybolacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Rüveyde Bundak: “İlk 12-18 Aydaki Beslenme Erişkin Boyunu Geri Dönüşümsüz Olarak Etkileyen Bir Faktördür”15 Nisan 2018 Pazar 17:38
  • Sağlık Herkes İçin Her Yerde!13 Nisan 2018 Cuma 20:02
  • Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'13 Nisan 2018 Cuma 17:13
  • Sağlıklı yaşlanma ile yaşam kalitesi artar12 Nisan 2018 Perşembe 19:29
  • Günün güzel haberi... 25 dakika kalbi durdu ama hayata yeniden tutundu12 Nisan 2018 Perşembe 12:17
  • Diyet içecekler faydalı mı zararlı mı?08 Nisan 2018 Pazar 13:35
  • Üreticilere uyarı! Bu böceğe dikkat!08 Nisan 2018 Pazar 10:11
  • Cevizin Erkeklere İnanılmaz Faydası Var!07 Nisan 2018 Cumartesi 23:53
  • Cinsel ilişkiden önce bunu yapıyorsanız bulaşıcı hastalık riski artıyor07 Nisan 2018 Cumartesi 23:46
  • Kalp Ritim Bozukluğu Yaşayan Hastalarda Beyine Pıhtı Atmaya Bağlı Felç Geçirme Riski Ortadan Kalkıyor06 Nisan 2018 Cuma 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti