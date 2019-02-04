Çok nadir rastlanan kar ruloları İngiltere'de görüntülendi

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları İngiltere'nin güneybatısındaki Marlborough bölgesinde görüntülendi.

Çiftçi Brian Bayliss, önce tarlasında gördüğü altı kar rulosunun birileri tarafından yapıldığını sandığını söylüyor.

Ancak etrafta ayak izi göremeyince bunun kendiliğinden oluşmuş bir şey olduğunu anladığını anlatıyor.

Rüzgârın ideal hız ve açıda esmesiyle karı yuvarladığı ve silindir şeklindeki kar rulolarını oluşturduğu tahmin ediliyor.

Kar rulolarının ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hâlâ yapışkan

Rüzgâr zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlıyor ve rüzgârın etkisiyle rulo giderek büyüyor.

51 yaşındaki çiftçi Bayliss, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını, rulolara yaklaştığında ortalarının delik olduğunu gördüğünü anlattı.

Bayliss, Cumartesi sabahı çektiği fotoğrafları BBC ile paylaştı.

BBC'nin meteoroloji uzmanı Ian Fergusson, kar rulolarının çok ender rastlandığını, bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgâr hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin birlikte çalışması gerektiğini söylüyor.

olduğu koşullarda oluşabildiği biliniyor.