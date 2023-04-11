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Colin Stewart, Ergün Olgun ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelau’yla görüştü

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau’yla bir araya geldi.
Colin Stewart, Ergün Olgun ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelau’yla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Barış Gücü tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau’yla görüştü.

Stewart’ın taraflarla sürdürdüğü rutin diyalog kapsamındaki görüşmede, Teknik Komitelerin çalışmaları ile Kıbrıs Türk ve Rum tarafını ilgilendiren ortak konular ele alındı.

Görüşmede Kıbrıs Türk ve Rum müzakere heyetleri de hazır bulundu.

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