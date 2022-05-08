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Covid-19 ile ilgili korkutan bulgu: Erkekte iktidarsızlık sebebi

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2019'un son haftalarında Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya çapında 517 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir haber New York Times'ta yayınlandı.
Covid-19 ile ilgili korkutan bulgu: Erkekte iktidarsızlık sebebi

Corona virüsü salgını bulaşmaya ve can almaya devam ederken, ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, dünyanın farklı bölgelerinde Covid-19’un erkeklerde iktidarsızlığa sebebiyet verebileceğine dair bilimsel araştırmalar yapıldığını aktardı.

Covid-19 ile iktidarsızlık arasındaki bağ ile ilgili olarak Avrupa, Kuzey Amerika, Mısır, Türkiye, İran ve Tayland’da da benzer araştırmalar yapıldığı kaydedilirken, gazete ABD’deki Miami Üniversitesi’nde yapılmış bir araştırmayı okurlarına aktardı.

YÜZDE 20 DAHA FAZLA

Miami Üniversitesi’ndeki Desai Sethi Üroloji Enstitüsü’nde yapılan araştırmada, corona virüsü bulaşıp bu hastalığı atlatan erkeklerde erektil disfonksiyon meydana gelme oranının yüzde 20 daha fazla olduğu sonucu ortaya çıktı.

Yapılan diğer araştırmalarda bu oranın daha yüksek olduğu belirtilirken araştırmada tarama sonuçlarının yanı sıra biyopsi sonuçları da yayınlandı. Bilim insanları, corona virüsünün erkek genital sistemine bulaşabileceği ve burada kalabileceği sonucuna vardı. Fakat buna karşılık bilim insanları iktidarsızlığın birçok faktörü olduğunu söylerken, Covid-19 ile iktidarsızlık arasındaki bağ için net bir sonuca varılması için henüz erken olduğunu duyurdu.

Araştırmayı yürüten Dr. Justin Dubin, “Erkeklerin ereksiyonu insanların düşündüğünden daha karmaşıktır. Kan akışı, iyi bir hormon seviyesi önemlidir. Fakat bunun yanı sıra akıl sağlığının da iyi olması ve aynı zamanda cinsel yönden uyandırılmış da olmak gerek. Eğer bunlardan birinde sorun varsa, ereksiyon sorunu yaşayabilirsiniz” dedi.

Ereksiyon için sağlıklı damar ve kan akışına ihtiyaç olunduğunu belirten uzmanlar, corona virüsünün bu sisteme zarar verebileceğini de hatırlattı.

California Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Dr. Mike Hsieh ise, “Bütün damar sistemimiz bağlı bu sadece penisle ilgili bir sorun değil. Bu semptomu gösterenler bir an önce doktora gitmeli” dedi.

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