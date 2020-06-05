Cristiano Ronaldo tarihin ilk milyarder futbolcusu oldu

Forbes dergisi, İtalyan Serie A takımlarından Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun 1 milyar dolarlık kazanç eşiğini aşarak tarihteki ilk milyarder futbolcu olduğunu açıkladı.

Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar doların üzerinde kazanç sağlamış oldu ve kendisine dünyanın ilk milyarder futbolcusu ve üçüncü milyarder sporcusu unvanını kazandırdı.

17 yaşından bu yana profesyonel düzeyde mücadele veren 35 yaşındaki Portekizli süper star, şu ana dek kulüp düzeyinde oynadığı 836 resmi maçta 626 gol atıp 219 da asist üretti.

Milyar barajını geçen sporcular

Daha önce ünlü golfçü Tiger Woods 2009'da dünyanın ilk milyarder sporcusu olmuş, ardından 2017'de de boksör Floyd Mayweather 1 milyar dolarlık kazanç baremini aşmıştı