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Cristiano Ronaldo ve ailesinden Noel kutlaması

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Juventus futbol takımının yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğuyla Noel kutlaması yaptı.
Cristiano Ronaldo ve ailesinden Noel kutlaması

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, aile fotoğrafıyla Noel’i kutladı. 

Sosyal medya hesabından kız arkadaşı ve tüm çocuklarıyla çekilen fotoğrafını paylaşan 33 yaşındaki Juventus’lu futbolcu, “Mutlu Noeller” mesajı verdi. 

Tüm çocukların Noel Baba kostümü giydiği, Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez’in kırmızı şapka taktığı fotoğraf, kısa sürede 9 milyonun üstünde beğeni aldı.

Fotoğrafta Ronaldo’nun en büyük oğlu, sekiz yaşındaki Cristiano Jr, Rodriguez’in dünyaya getirdiği 13 aylık kızı Alana ile taşıyıcı anneden doğan 18 aylık ikizleri Eva ve Mateo yer alıyor.

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