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CTP Alsancak’ta yol eylemi yaptı: Yarım kalan yol tamamlansın ve aksaklıkları giderilsin

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, Saint Tropez Restoran Çemberi’nde “Trafikte Can Güvenliği İstiyoruz” sloganıyla eylem düzenledi.
CTP Alsancak’ta yol eylemi yaptı: Yarım kalan yol tamamlansın ve aksaklıkları giderilsin

Trafikte can güvenliği için düzenlenen eylem, son aylarda trafikte yaşanan sıkıntılara ve Alsancak yolundaki güvensiz trafik sistemine yönelik farkındalık yaratmak için organize edildi.

Eyleme CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP Girne milletvekilleri ve Alsancak Ocak Örgütü yöneticileri de katıldı. Eylemde okunan basın açıklamasında hükümete eleştiriler getirildi.

Açıklamada, “Süreç içerisinde yapılan tüm uyarılara rağmen Alsancak Anayolu büyük eksikliklerle ve güvenlik tedbirleri tamamlanmadan kullanıma açıldı. Son kat asfaltı dahi dökülmemiş durumda olan, yolu ayıran bordürler eğreti olarak, tamamlanmadan bırakılmış, orta refüjde bariyer olmayan yolda maalesef sürekli olarak kazalar meydana gelmeye başlamıştır. Yoldaki çemberler plastik honilerle yapılmış ve yarım kalmış durumdadır. Kaldırım alanları tamamlanmadığından yayalar yol içerisinde yürümek zorunda kalmaktadır. Yolda aydınlatma da olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda bu durumun özellikle geceleri ne kadar büyük bir tehlike arz ettiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların üzerine bir de yolu kullanan herkesi canından bezdiren trafik sıkışıklığı eklenmiş durumdadır” denildi.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen ne ilgili bakanlık, ne de müteahhit firmadan hiçbir açıklama yapılmadığı ifade edilen açıklamada “Bugün burada ölüm tehlikesi barındıran, tamamlanmamış durumdaki bu yolu bölge halkına reva gören "hükümeti" protesto etmek için toplandık. Alsancak Anayolunun tamamlanması ve yoldaki aksaklıkların giderilmesi için "hükümete" son uyarımızı yapıyoruz. Bu uyarıyı dikkate alarak gereğini yapmamaları halinde yaşanabilecek kaza ve ölümlerin vebali, başta bu yolu açtıklarını övünerek ilan eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere, "hükümetin" boynuna olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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