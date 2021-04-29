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CTP, Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrıda bulundu

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 5+BM toplantısında “ortak zemin” bulunamaması konusunda eleştiride bulundu.
CTP, Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrıda bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 5+BM toplantısında “ortak zemin” bulunamaması konusunda eleştiride bulundu.

CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “geç kalmadan Kıbrıs Türk halkının, kendi ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları doğrultusunda, önerilerini gözden geçirmeye ve Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek maceracı yaklaşımlarına son vermeye” davet etti.

CTP’den yapılan açıklamada, Tatar’ın dün Kıbrıs Türk tarafı adına yaptığı öneriler ve tutumunda herhangi bir esneklik göstermemesi, Kıbrıs Rum tarafının ise ilgili BM kararları ve parametrelerine bağlılık belirterek, resmi müzakerelere Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını bildirmesiyle ortaya çıkan farklılıklardan dolayı “ortak zemin” bulunamadığı ifade edildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, ortak zemin arayışı çerçevesinde, 2-3 ay sonra tarafları tekrar davet edeceğini açıkladığını ve bu toplantıya kadar Tatar’ın önerilerini BM zemininde olacak şekilde gözden geçirmezse, “siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm müzakerelerinin sonuç odaklı olarak devam etmesini önleyen taraf konumuna geleceği” vurgulandı.

“Böyle bir durumun bugüne kadar bir siyasi anlaşmaya varılamamış olmanın esas sorumlusu olan Rum lidere de büyük bir rahatlama sağlayacağı” ifade edilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Sayın Tatar bu öneri ile Kıbrıs Türk halkını statükoya mahkum eden, izolasyonlardan kurtulmasını imkansız hale getiren bir noktaya sürüklemiştir. CTP olarak bu zemin kaymasını temelden reddeder, Sayın Tatar’ı geç kalmadan Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları doğrultusunda, önerilerini gözden geçirmeye ve Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek maceracı yaklaşımlarına son vermeye davet ederiz.”

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