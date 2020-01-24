CTP Genel Başkanı Erhürman Güzelyurt ve Lefke’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Güzelyurt ve Lefke’de temaslarda bulundu.
Erhürman ziyaretleri kapsamında sırasıyla Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Lefke’de ise Gazi Lisesi, Kaymakamlık, devlet daireleri, çarşı, Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Ünivesitesi’ni ziyaret etti.
Ziyaretlerinde Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için görüş alış verişinde bulunan Erhürman, gittiği okullarda eğitim alanındaki sorunlar ve atılması gereken adımlara vurgu yaptı.
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