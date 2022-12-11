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CTP Mağusa Maraş'ta açık hava toplantısı düzenledi

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CTP Mağusa Maraş'ta açık hava toplantısı düzenledi
CTP Mağusa Maraş'ta açık hava toplantısı düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Maraş bölgesinde düzenlenen mitingde bölge halkı tarafından büyük sevgi ve coşkuyla karşılandı. 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin öncesinde Maraş bölgesindeki halkla bir araya gelmek için düzenlenen mitinge Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda Maraşlı katıldı. Mitingde ilk olarak CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, ardından da Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yaptı. Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adayları kürsüye çağrılarak bölge halkına tanıtıldı. Mitingin son bölümlerinde ise sanatçı Özgür Tüzer sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi ve mitinge katılan Maraş halkına büyük coşku yaşattı.

 

ULUÇAY: BİZ BU SEÇİMİ SEVGİYLE, SAYGIYLA GÜVENLE KAZANACAĞIZ

Maraş halkıyla buluşmak için düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, bu seçimi sevgi, saygı ve güvenle kazanacaklarını vurguladı. Mağusa’nın iyileşmesi için birçok proje hazırladıklarını dile getiren Uluçay, bu projeleri hayata geçirmek için mali disiplin ve iş disiplinini sağlamak gerektiğini, bu iki konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirtti. Göreve gelmelerinin ardından belediyenin imkanları dahilinde toplu ulaşımda adım atacaklarını ifade eden Uluçay, bunun hem maliyet, hem de trafiği rahatlatma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

 

“MARAŞ GENÇLİK MERKEZİ’Nİ YENİDEN HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Maraş Gençlik Merkezi’nin aktif bir şekilde çalıştırılamadığına dikkat çeken Dr. Süleyman Uluçay, bu merkezi hem Maraş’a, hem de Mağusa’ya kazandırmak için gereken adımları atacaklarını söyledi. Mağusa’da yaşayan herkesin yollardan şikayetçi olduğuna işaret eden Uluçay, asfaltın ömrünün 10 yıllık olduğunu, Mağusa’daki asfaltın ömrünün dolduğunu hatta üzerinden 4-5 yıl geçtiğini kaydetti. Uluçay, bu noktada Mağusa’daki tüm yolları yenilemek için kendilerine hedef koyduklarını dile getirdi.

 

ERHÜRMAN: BU SEÇİM GAİLE ÇEKENLERLE ÇEKMEYENLER ARASINDADIR

Dr. Süleyman Uluçay’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’da kararın verildiğini ve değişim coşkusunun Maraş’a taşındığını vurgulayarak konuşmasına başladı. ERhürman, “Birileri çıkıp bu seçim onlarla bunlar arasında geçecek dedi. Bizi bölüp kamplaştırmaya çalıştıkları yeter” dedi. Erhürman, bu seçimin, bu ülke için, bu halk için, nerede doğmuş olursa olsun bu ülkeyi yurt bilen insanlar için, bu ülkenin çocukları için gaile çekenlerle, çekmeyenler arasında geçeceğini, hizmetten bahsedenlerle hikaye okuyanlar arasında geçeceğini vurguladı.

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