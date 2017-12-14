CTP Milletvekili adayları dün akşamki tanıtım şöleninde halkla buluştu

ERHÜRMAN: “BU ZİHNİYETİN SAHİPLERİ 5 YIL DAHA İKTİDARA GELME OLANAĞINI BULURSA BU GEMİYİ YÜZDÜRMEMİZ MÜMKÜN OLMAZ”

“EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA PROGRAMINI, EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN KALKINMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ OLMADIĞI BİLİNCİYLE HAZIRLADIK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayları dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım şöleninde halkla buluştu.

“Biz halkız, burada biz varız” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını Genel Sekreter Erdoğan Sorakın yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katılımcılara seslenmesinin ardından milletvekili adayları tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı.

Tufan Erhürman, konuşmasında UBP-DP hükümetinin 20 aylık icraatlarını eleştirerek, UBP’nin hükümet olduğu hiçbir dönemde bu dönemki kadar hukuksuzluk, adaletsizlik, popülizm ve ciddiyetsizlik yapılmadığını savundu.

“Hiçbir yurttaşım, ben bunları görmedim, duymadım, bilmiyordum diyemez” şeklinde konuşan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu şartlar altında bu zihniyeti yeniden iktidara getirmek, ‘ben bu sistemin aynen devam etmesine onay veriyorum; 20 ayda ne yaptılarsa 5 yıl daha aynısını yapsınlar istiyorum’ demekten başka bir anlama gelmez. Ve aslında temel soru ‘Kıbrıs Türk halkının haysiyetiyle, itibarıyla oynayan bu sistem 5 yıl daha devam etsin mi’ sorusudur. Ama biliyoruz ki bu sistem böyle devam ederse, 20 aydır bu yozlaşmış sistemin şahikası olduğunu kanıtlayan bu zihniyetin sahipleri 5 yıl daha iktidara gelme olanağını bulursa bu gemiyi yüzdürmemiz mümkün olmayacak. Yurt dışında eğitim görmüş gençlerimiz ülkeye dönmeyecek. Yurt içinde eğitim görmüş gençlerimiz yurt dışında yerleşmenin yollarını arayacak. Bu ülkeye adalet gelmeyecek. Şu anda her şeye rağmen üretmeye devam eden üreticilerimiz de üretmekten vazgeçecek.”

“EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA PROGRAMINI, EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN KALKINMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ OLMADIĞI BİLİNCİYLE HAZIRLADIK”

UBP-DP hükümeti döneminde Kıbrıs Türk halkının haysiyetiyle, itibarıyla oynandığını da savunan Erhürman, bu zihniyetin sahiplerinin 5 yıl daha iktidara gelmesi halinde adada var olabilmek için her türlü bedeli ödemiş Kıbrıslı Türklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Halkın karşısına bir var oluş programı olan “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı” ile çıktıklarını da söyleyen Erhürman, “Bu program var olmak, var kalmak için ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmaktan başka şansımız olmadığı bilinciyle hazırladığımız bir programdır. Bu program federal çözüm gerçekleşene kadar da, gerçekleştikten sonra da, haysiyetimizle, adil bir düzende, hak ettiğimiz insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerini almamızı sağlayacak bir programdır” dedi.

“ONLARIN HAYALLERİNİ KOLTUKLAR, MAKAMLAR SÜSLÜYOR”

Ellerini bu ülke için bir şeyler yapmak adına taşın altına koyduklarını da belirten “Biz bir şey yapmayı hayal ederken, onlar bir şey olmayı hayal ediyor” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Onların hayallerini koltuklar, makamlar süslüyor. Onun için değil midir ki gelin televizyona çıkalım, halka hayallerimizi, ne yapmak istediğimizi anlatalım dediğimizde kaçıyorlar. Sayın Özgürgün bana brifing vermeyecekmiş. Neyin brifingini verecekti ki? Bu halka dair, bu ülkeye dair zerre gailesi olmayanlar neyi anlatabilirler? Çıkıp da bizim hayalimiz başbakan olmaktır mı diyecekler?”

İnsanların her şeye rağmen, en zor koşullarda, ülkenin dört bir yanında üretmeye devam ettiğini de kaydeden Erhürman, “Potansiyelimiz var. Bütün mesele, doğru planlamayla, doğru destekler ve teşviklerle tek tek yazılan başarı hikayelerini bu toplumun, bu halkın ortak başarı hikayesine dönüştürmekte” dedi.

Erhürman, bu halkın ortak başarı hikayesini CTP’nin yazacağını söyledi.

Gecede ülkenin sevilen gruplarından RAST da sahne aldı.

Gecede ayrıca Erhürman başkanlığında toplumun farklı kesimlerine yapılan ziyaretlerden oluşan sinevizyon gösterimi de yapıldı, partinin seçim müziği dinletildi.

