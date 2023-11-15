Cumhuriyet Bayramı İskele’de de kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramımız, ülke genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor. En büyük bayramımız olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı İskele’de de büyük bir gurur ve heyecanla kutlandı. Cumhuriyetimizin 40.yaşı için İskele’de düzenlenen törenler Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Atatürk Anıtı önündeki tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla son buldu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN 40. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İSKELE’DE TÖRENLE KUTLANDI

Üzerinde yaşadığımız vatan toprağını daha yaşanabilir, daha özgür ve bağımsız yapmak adına mücadele ettiler, Kıbrıs Türk Halkına, Cumhuriyeti armağan ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu da dünya ve tarih önünde ilan ettiler. Yalnızca tarih sayfalarına değil, hafızalara da kazındılar; Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Osman Örek ve daha nice kahraman… 15 Kasım 1983’te bağımsızlığına kavuşan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 40 yaşında.

GURURLA ÇOK YAŞA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ!

İskele Belediyesi önünden hareket eden Bekirpaşa Lisesi Bandosu’nun Atatürk Anıtı önüne varmasıyla başlayan İskele’deki törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulduğu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından resmi geçidin de yer aldığı ikinci tören Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti. Törenlere, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Eğitim Merkez Komutan Vekili İstihkam Yarbay Vedat Güner, İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

TOROSLU: “DEVLETİMİZ BİZİM EGEMENLİĞİMİZDİR, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR, İRADEMİZDİR”

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Eğitim Merkez Komutan Vekili İstihkam Yarbay Vedat Güner’in ve KTBK adına Personel Albay Atakan Atasever’in tören birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan Ecevit Meydanı’ndaki törenin açılış konuşmasını ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Toroslu, devletimiz bizim egemenliğimizdir, özgürlüğümüzdür, irademizdir’ dedi ve devamında şunlara yer verdi: “Cumhuriyetimizin 40.yılını kutladığımız bugünde geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlığı içerisindeyiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok ehemmiyet vermekteyiz. Kıbrıs’ta bu devlet var olsun diye ay yıldızlı bayrak inmesin minarelerde yükselen ezan dinmesin diye on binlerce şehit verdi bu halk. Biz, bu vatan evlatları olarak bunun bilincinde ve bu ağır sorumluluğun farkında olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.” Tarihi anlardan önemli notlar da aktaran Toroslu konuşmasını Tüm Halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak noktaladı.

SALDUN: “40. YILIN ONURUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ”

İskele Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni Nurten Saldun da günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, 40 yıl önce Kıbrıs Türk Halkına armağan edilen Cumhuriyetin kuruluşunun gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Cumhuriyet ilan edilene kadar çekilen acılardan verilen kayıplardan da bahseden Saldun, Kıbrıs Türk Halkının tüm bunlara rağmen ayakta kalabilmek için insanüstü bir çaba verdiğini vurguladı.

KARADAĞ: “CUMHURİYETİN 40. YAŞINI KUTLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Günün anlam ve önemini belirten son konuşmayı ise GKK’dan Piyade Yüzbaşı Cem Karadağ yaptı. KKTC’nin 40. Yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Piyade Yüzbaşı Karadağ, Cumhuriyet’in, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğuna dikkat çekti. Tüm dünyanın karşı çıkmasına karşın, milli egemenlik yolunda 15 Kasım 1983 tarihinde KKTC’nin ilan edildiğini hatırlatan Karadağ, coşku ile kutlanmasına vesile olan, Rum’un karşısında kahramanca duran Mücahit, Mücahide ve mücadelecilere şükranlarını sundu. Karadağ, konuşmasının sonunda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kıbrıs Türk Halkının Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve ebediyete intikal etmiş tüm kahraman ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

ŞİİRLERLE CUMHURİYETİ ANLATTILAR

İskele’deki törenlerde Cumhuriyeti anlatan şiirler de okundu. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Öğrencileri Elise Osum, Ahmet Muhammet Çelebi ve Aysu Bayraktar ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Öznur Gökçe ‘Bugün’ isimli şiirlerini okudular.

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmi geçit töreni ve sonrasında yapılan izaz ikram ile son buldu.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin gösterilerinin de yer aldığı tören resmi geçit töreni ve İskele Belediyesi tarafından İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan yaklaşık 1 ay kadar önce toplandıktan sonra olgunlaştırılan ve özel olarak paketlenen hurmaların halka ikramı ile son buldu.