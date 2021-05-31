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Dardanel komşunun pazar liderini satın aldı

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Satın alma tamamlandığında tam kapasite üretime geçeceklerini belirten Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Bu birleşme sektörümüz ve Akdeniz’in iki büyük ekonomisi olan Yunanistan ve Türkiye’nin ihracatı için de önemli bir adım" dedi.
Dardanel komşunun pazar liderini satın aldı

Dardanel, Yunanistan dondurulmuş deniz ürünleri pazarında bir satın alma gerçekleştirdiğini duyurdu. Yunanistan’ın dondurulmuş deniz ürünlerinde pazar lideri olduğu belirtilen G. Kallimanis’in devri için tarafların anlaşmaya imza attığını açıklayan Dardanel, satın almayla birlikte global bir marka olarak ihracat gücünü artıracağını bildirdi.

1956 yılından bu yana dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda faaliyetlerini sürdüren G. Kallimanis’in satın alınma süreci ile ilgili Dardanel’in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.’nın ticari-sınai varlığının (Gayrimenkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makine tesisleriyle ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunan Tasfiye Mahkemelerinden alınacak karar ile satın alınmasına, bu amaçla öncelikle şirketin toplam yaklaşık 62.3 milyon euro tutarlı borçlarının söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon euro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan alacak devir anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine, hemen ardından G. Kallimanis’in iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine, işlemlerin şirketimiz adına Yunanistan’daki varlığımız Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

'TAM KAPASİTE ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ'

Akdeniz’in iki önemli ekonomisi Türkiye ve Yunanistan’ın dondurulmuş deniz ürünleri pazarında oluşturacakları sinerjinin önemine değinen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Kallimanis, dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda yarım asra yaklaşan çok önemli bir deneyime sahip. Üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra zengin ürün portföyü ve geniş ihracat ağı potansiyeline sahip bu şirketi bünyemize katacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Satın almanın tamamlanmasının ardından Kallimanis tesislerinin tam kapasite üretime geçeceğini ve bununla birlikte bölgenin istihdamına da önemli bir katkı sağlanacağını vurgulayan Önen, "Kallimanis Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar’a önemli bir ihracat potansiyeline sahip. Bu satın alma tamamlandığında üretim kapasitesinin yanı sıra ihracat coğrafyasını da büyütmeyi hedefliyoruz" diye vurguladı.

Dardanel’in uzun zamandır yakın coğrafyada büyüme fırsatlarını incelediğini kaydeden Önen, "Kendi sektörümüzün en büyük ve itibarı en yüksek markalarıyla görüşme halindeyiz. Kallimanis, global ölçekte büyüme planlarımızın ilk ve önemli adımı. Yakın dönemde dünyadaki en büyük su ürünleri üreticisinden biri olmayı planlıyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ton balığı ve deniz ürünlerini dünyaya satarak, ülkemizin ekonomisinde ve cari açığın azaltılmasında önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz" dedi.

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