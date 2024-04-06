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DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinden Renkli Kültürlerarası Yemek Festivali

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DAÜ'de Kültürler Arası Lezzet Şöleni: Öğrenciler Yöresel Tatları Tanıttı, Sertifikalarını Aldılar
DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinden Renkli Kültürlerarası Yemek Festivali

DAÜ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ TARAFINDAN KÜLTÜRLERARASI YEMEK FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültürlerarası Yemek Festivali’nin dördüncüsü geçtiğimiz günlerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi A Blok ana giriş katında gerçekleştirildi.

 

Söz konusu etkinlik ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin yöresel yemek kültürlerini tanıtıp arkadaşları ile sosyalleşmelerine fırsat vermek amaçlandı. Etkinliğe farklı ülkeden toplam 60 öğrenci 21 farklı yemek tarifi ile katıldı. Etkinlik kapsamında gönüllü öğrenciler evlerinde pişirdikleri yiyecekleri Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren ve Yrd. Doç. Dr. Begüm Harmancıoğlu koordinatörlüğünde tasarladıkları poster ve el broşürleri ile tanıttı. Dağıtılan tanıtıcı broşürlerde yemek tarifi, kullanılan malzemeler ve yemeğin her bir porsiyonunun yanında 100 gram ağırlığındaki porsiyonun besin değerleri belirtildi. Yaklaşık 200 kişinin katılımı ile tamamlanan etkinlik DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceren Gezer’in öğrencilere katılım sertifikası vermesi ile sona erdi.

 

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