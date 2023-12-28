DAÜ BTYO'da Siber Güvenlik ve IoT Üzerine Eğitim Semineri Düzenlendi

DAÜ BTYO’DA SİBER GÜVENLİK VE NESNELERİN İNTERNETİ (IoT) KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu ile Smart Rasa Group Trading iş birliğinde “Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT)” konulu seminer gerçekleştirildi. BTYO Öğretim Görevlisi ve “Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT)” ders yürütücüsü Beran Tanseloğlu aracılığı ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında güncel konuların aktarıldığı seminer öncesinde, katkılarından dolayı Smart Rasa Group Trading’e teşekkür belgesi BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik ve BTYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum tarafından takdim edildi. Söz konusu seminerde Smart Rasa Group Trading’e ait Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) için kullanılan cihaz ve yazılımların tanıtımları gerçekleştirildi. BTYO Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri bu vesileyle endüstrideki en son teknolojik IoT cihazlarının kullanım ve yazılım alanlarını deneyimlemiş oldular