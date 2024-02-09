DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Iowa Üniversitesi'nde Alzheimer Araştırmalarını Anlattı

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. H. OZAN GÜLCAN IOWA ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN SEMİNERE DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Amerika Birleşik Devletleri Iowa Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen seminere davetli konuşmacı olarak katılarak, “Ürolitinler ve Alzheimer Hastalığı” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu sunumda Prof. Dr. Gülcan, DAÜ Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında son on yılda ürolitinlerin kimyasal türevlendirilmeleri ile elde ettikleri alzheimer hastalığının farklı hedeflerine odaklanmış orijinal ilaç adayı bileşiklerinin tanıtımını yaptı. Ürolitinlerin türevlendirilmesi konusunda dünyada bilimsel yayın üretebilen birkaç merkezden biri olduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Gülcan’a sunum sonrası sorulan soruların ardından teşekkür edildi.

Söz konusu seminer öncesinde Iowa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler ve Deneysel Tetapötikler Departmanı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Michael Duffel, Prof. Dr. Robert Kerns ve Prof. Dr. Kevin Rice ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Prof. Dr. Gülcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) hakkında detaylı bilgiler verdi. Gerçekleştirilen görüşmelerde AR-GE faaliyetleri açısından her iki fakülte arasında olası iş birlikleri gündeme getirilirken, eğitim ve araştırma anlamında da yapılabilecek üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.