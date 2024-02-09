  • BIST 8969.85
  • Altın 2004.97
  • Dolar 30.6826
  • Euro 33.077
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Iowa Üniversitesi'nde Alzheimer Araştırmalarını Anlattı

» »
DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Iowa Üniversitesi'nde Ürolitinler ve Alzheimer Hastalığı Üzerine Seminer Verdi
DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı, Iowa Üniversitesi'nde Alzheimer Araştırmalarını Anlattı

DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. H. OZAN GÜLCAN IOWA ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN SEMİNERE DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDI

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Amerika Birleşik Devletleri Iowa Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen seminere davetli konuşmacı olarak katılarak, “Ürolitinler ve Alzheimer Hastalığı” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu sunumda Prof. Dr. Gülcan, DAÜ Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında son on yılda ürolitinlerin kimyasal türevlendirilmeleri ile elde ettikleri alzheimer hastalığının farklı hedeflerine odaklanmış orijinal ilaç adayı bileşiklerinin tanıtımını yaptı. Ürolitinlerin türevlendirilmesi konusunda dünyada bilimsel yayın üretebilen birkaç merkezden biri olduklarını da vurgulayan Prof. Dr. Gülcan’a sunum sonrası sorulan soruların ardından teşekkür edildi.

 

Söz konusu seminer öncesinde Iowa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler ve Deneysel Tetapötikler Departmanı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Michael Duffel, Prof. Dr. Robert Kerns ve Prof. Dr. Kevin Rice ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Prof. Dr. Gülcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) hakkında detaylı bilgiler verdi. Gerçekleştirilen görüşmelerde AR-GE faaliyetleri açısından her iki fakülte arasında olası iş birlikleri gündeme getirilirken, eğitim ve araştırma anlamında da yapılabilecek üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ ve Gazi Üniversitesi İş Birliği İçin Mutabakat Anlaşması İmzaladı02 Şubat 2024 Cuma 16:14
  • DAÜ LİSANS VE ÖN LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINA KAVUŞTU02 Şubat 2024 Cuma 15:58
  • DAÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINI ALDI01 Şubat 2024 Perşembe 11:16
  • DAÜ-SEN: DAÜ Yönetilemiyor, Belirsizlik ve Kaos içinde Sürükleniyor31 Ocak 2024 Çarşamba 12:58
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları Yemin Töreniyle Mesleklerine Adım Attı30 Ocak 2024 Salı 20:12
  • DAÜ SAĞLIK PROFESYONELLERİ YEMİN EDECEK27 Ocak 2024 Cumartesi 12:49
  • DAÜ’NÜN ULUSLARARASI AÇILIMLARI DEVAM EDİYOR27 Ocak 2024 Cumartesi 12:37
  • DAÜ, İşletme ve Ekonomi Alanında KKTC'den Times Higher Education Sıralamasında Tek Üniversite27 Ocak 2024 Cumartesi 10:38
  • DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü, "Luminans Kompozisyonları" Adlı Sergiyle Sanatseverleri Buluşturdu24 Ocak 2024 Çarşamba 15:54
  • Daü-Sen Uyardı.... Gidişat kaos ve özelleştirmeye doğru23 Ocak 2024 Salı 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti