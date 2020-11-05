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DAÜ Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ın editörlüğünü yaptığı “Dil Bilgisi Öğretimi” kitabı yayınlandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ın editörlüğünü yaptığı “Dil Bilgisi Öğretimi” başlıklı kitap yayınlandı.
DAÜ Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ın editörlüğünü yaptığı “Dil Bilgisi Öğretimi” kitabı yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ın editörlüğünü yaptığı “Dil Bilgisi Öğretimi” başlıklı kitap yayınlandı. Eş editörlüğünü 9 Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Seçkin Aydın’ın gerçekleştirdiği ve PEGEM AKADEMİ tarafından yayınlanan kitaba kendi alanlarında uzman 17 yazar katkı koydu.

 

“Katkı Sağlayan Tüm Yazarlara Teşekkür Ederiz”

Editörler tarafından kitap önsözünde şu ifadelere yer verildi: “Geçmişten günümüze dil bilgisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı birçok çalışma yapılmış ve dil bilgisinin eğitim ortamında nasıl kullanılacağı tartışılmıştır. Gerek Türkiye’de gerekse uluslararası alanda dil bilgisinin nasıl öğretilmesi gerektiği dilbilimsel ve eğitimbilimsel yönlerden sürekli ele alınmıştır. Mevcut programlarda genellikle yapılandırmacı ve üstbilişsel odakllı görüşler ileri sürülerek bu görüşler öğretim programlarına yansıtılmaya çalışılmıştır. Elinizdeki kitap, tarihsel süreç içerisinde dil bilgisi öğretimiyle ilgili ulusal ve uluslararası geniş bir alanyazın taramasına dayanmaktadır. Kitabın hazırlanmasında yazdıkları bölümlerle alana katkı sağlayan tüm yazarlara teşekkür ederiz. Kimi yazarlar dil bilgisi yerine “dilbilgisi” biçiminde bir yazımı tercih etmiştir. Her iki kullanım da kitapta aynı kavramı temsil etmektedir. Kitabın alanyazında bir boşluğu doldurması dileğiyle.”

 

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Ahmet Pehlivan, kitabın içeriği ile ilgili yaptığı açıklamada, uzun emekler sonucunda hazırlanan bu kitabın, öncelikle akademisyenler açısından dil bilgisi öğretiminin yeniden tartışılmasına, öğretmenlerin dil bilgisine hangi açılardan bakması gerektiğine ve fakültedeki öğretmen adaylarına katkı sağlayacağını belirtti.

 

“Yeni Bir Tartışma Alanı Yaratılacak”

Kitap ile dil bilgisi öğretimiyle ilgili yapılan tartışmalara, yeni eğitim modellerine ve dil bilgisi öğretiminin dünyanın farklı yerlerinde nasıl uygulandığına ışık tutmayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Pehlivan, “Kitapta ülkemizde, Türkiye’de ve dünyadaki dilbilgisi öğretimi modelleri tartışılıyor. Temelde akademisyenlerin kafasında bir soru işareti oluşturmayı hedefledik. Kitap ile yeni bir tartışma alanı yaratılacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu

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