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DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Tımes Analiz Yarışması gerçekleştirildi

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DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Tımes Analiz Yarışması gerçekleştirildi
DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Tımes Analiz Yarışması gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü (IE-Club) organizasyonu ile dünyanın en büyük Endüstri / İşletme Mühendisliği öğrencileri birliği olan ESTIEM’in (European Students of Industrial Engineering and Management) TIMES Analiz Yarışması Yarı Finalleri Almanya ve Fransa ile eş zamanlı olmak üzere büyük bir başarıyla Gazimağusa’da gerçekleştirildi.

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ESTIEM’in Avrupa’nın 31 ülkesinden 60,000’den fazla öğrenciyi temsil eden toplam 80 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulubü üyesi bulunuyor. DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü ise Güney Kıbrıs dahil ESTIEM’e üye olan adadaki tek öğrenci kulübü olma özelliği taşımakta. TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) Vak’a Analizi Yarışması Endüstri ve İşletme Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmesini sağlayarak, onlara iş hayatında karşılaşabilecekleri olası sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında tecrübe kazandırmayı amaçlıyor.

 

Finlandiya’dan 4 (Helsinki, Tampere, Vaasa ve Lappeenranta), Almanya’dan Karlsruhe, Portekiz’den Lisbon, Türkiye’den Yıldız Teknik ve Fransa’dan Grenoble Üniversitelerinin toplam 8 takımla katıldığı yarı finallerin jürisinde DAÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Orhan Korhan, Yrd. Doç. Dr. Sahand Daneshvar ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza görev aldı. Takımların birbirinden iddialı sunumları jüriyi zorlasa da, Finlandiya Helsinki Üniversitesi, Alman Karlsruhe Üniversitesi ve Finlandiya Tampere Üniversitesi takımları ilk 3 sırayı elde etti. DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak tarafından verilen bilgiye göre kazanan bu 3 takım 24 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Porto Üniversitesi’nde yapılacak olan Final Yarışması’nda yarı finalleri kazanan diğer takımlarla birlikte şampiyonluk için ter dökecek.

 

DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü üyelerinin organizasyon sırasında yarışmacılara ve jüri üyelerine gösterdiği yakın ilgi ve özen, düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinlikler konuk öğrenciler tarafından takdirle karşılandı.

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