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DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğrencilerine Malzeme ve Üretim Teknikleriyle Dolu Teknik Gezi

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DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri, Gazimağusa'da Gerçekleştirilen Teknik Geziyle Malzeme ve Üretimde Derinlemesine Bilgi Edindi
DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğrencilerine Malzeme ve Üretim Teknikleriyle Dolu Teknik Gezi

DAÜ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUN ADAYI ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) en çok tercih edilen İç Mimarlık Bölümü olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü; INAR 492/ITAS 402 – İç Mimarlık Atölyesi VI dersleri kapsamında, Gazimağusa’da bulunan malzeme tedarikçisi olan firma ve mobilya imalat atölyelerine teknik gezi düzenledi.

 

Teknik geziler; DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker ve Yrd. Doç. Seyit Ermiyagil ile Bölüm Araştırma Görevlileri Gülde Kasım ve Şevin Emektar tarafından, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf İngilizce ve Türkçe programlarında yer alan ve tamamen paralel yürütülen bu iki dersin mezun adayı öğrencileri için düzenlendi.

 

Malzeme ve Üretim Hakkında Teknik Bilgiler Aldılar

Teknik gezinin birinci durağı Gazimağusa’da yer alan Mepaş Ltd. oldu. Öğrenciler, Mepaş Ltd. bünyesinde bulunan uluslararası markaların; seramik, vitrifiye, batarya, profil, parke ve benzer ürünleri incelediler. Ardından gezinin ikinci ve üçüncü durağı Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Arredo ve Enn Store oldu. Öğrenciler, sabit ve hareketli mobilya üretim yöntemleri ve çeşitli malzemeler ve detaylar ile ilgili bilgi aldılar. Öğrenciler ayrıca mobilya ve kapı imalatı, kaplama ve boya faaliyetlerini de atölyede gözlemleme şansı buldular.

 

Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri önderliğinde gerçekleştirilen gezide, öğrencilerin mobilya üretim yöntemleri ve malzemeleri incelemekten oldukça heyecan duydukları belirtildi. Öğretim Üyeleri ayrıca İç Mimarların işlevsel ve estetik mekanlar yaratabilmeleri için kullanacakları malzemeye ait üretim ve biçimlendirme yöntemlerine hakim olmaları gerektiğini; doğru malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde kullanılmasının iyi tasarımı getirdiğini; her gün yeni bir malzemenin üretildiği ve kullanıma sunulduğu bir ortamda, tasarımcının, en azından doğal ve yapay olarak üretilmiş malzemelerin başlıcalarının hammaddelerini ve bunlar üzerinde uygulanan işlemleri bilmek zorunluluğunu vurguladılar. Firmalarda öğrencilere derinlemesine teknik bilgi veren yetkililer de eğitim-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptılar.

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