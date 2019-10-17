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DAÜ ile Rüstem Kitabevi Müze ve Koleksiyon Söyleşileri Vasıf Kortun’la başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rüstem Kitabevi arasında imzalanan protokol gereği oluşturulan etkinlikler programının ilki; Küratör, Sanat Eleştirmeni ve SALT eski direktörü Vasıf Kortun’un ziyaretiyle başladı
DAÜ ile Rüstem Kitabevi Müze ve Koleksiyon Söyleşileri Vasıf Kortun’la başladı

. Son dönemde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin danışmanlığını da yapan Vasıf Kortun, 15 Ekim 2019 Salı günü, 19:00 – 21:00 saatleri arasında, Rüstem Kitabevi’nde “Üniversitemizin Müzeleri / Üniversite Müzeleri” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören söyleşiye çok sayıda sanatsever katıldı.

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Üniversite Müzesi Tartışıldı

Vasıf Kortun, söyleşisi kapsamında, “Ticari baskılardan uzak olmasını beklediğimiz üniversite müzesi benzerlerinden nerelerde ayrılır ve nerelerde buluşur? Kamuyla ilişkisi nedir? Bağlı bulunduğu okulun çeşitli çıkarları müzeyi ilgilendirir mi? Akademiya müzeyi ne kadar ciddiye alır? Müze akademiyanın becerilerine nasıl bakar? Neler değişmelidir? Neler yapılandırılmalıdır? Türünün gayet özgül bir örneği olan üniversite müzesinin önündeki fırsatları ve üniversiteyle ilişkilerin değeri nedir?” gibi sorulara açıklık getirdi.

 

Sanatçıların katkısıyla koleksiyonunu oluşturmaya başlayan DAÜ, ileride müze çalışmaları da gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu program kapsamında, gerekli bilgi paylaşımlarını ve tartışma ortamlarını yaratarak; konuyu çok yönlü tartışmak, ardından da sağlıklı bir yol haritası çizmek için gerekli verilere ulaşmak amaçlanıyor. Dönem içerisinde üç söyleşi daha gerçekleştirilecek olan DAÜ, sanata ve sanatçıya verdiği katkıyı arttırarak sürdürmeye devam edecek

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