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DAÜ İletişim Fakültesi'nde Merhum Öğretim Üyesi Wilbert Skip Norman Anıldı

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DAÜ İletişim Fakültesi, Merhum Öğretim Üyesi Wilbert Skip Norman'ı Anma Etkinliği Düzenledi
DAÜ İletişim Fakültesi'nde Merhum Öğretim Üyesi Wilbert Skip Norman Anıldı

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MERHUM ÖĞRETİM ÜYESİ WİLBERT SKİP NORMAN’I ANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi merhum öğretim üyesi, fotoğraf sanatçısı Doç. Dr. Wilbert Skip Norman’ı düzenlenen anı köşesi ile andı. DAÜ İletişim Fakültesi, Wilbert Skip Norman Fotoğraf ve Film Stüdyosu’nda oluşturulan anma köşesine öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

 

Doç. Dr. Norman’ın 70’li yıllarda çektiği fotoğrafların yer aldığı stüdyoda oluşturulan anı köşesinde Doç. Dr. Norman’ın DAÜ İletişim Fakültesi’ne yapmış olduğu değerli katkılara değinilerek, Doç. Dr. Norman’ın ve O’nun vizöründen yansıyan fotoğrafların gösterimi gerçekleştirildi. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu söz konusu etkinlikte gerçekleştirdiği sunumu ile Doç. Dr. Norman’ı katılımcılara anlattı.

 

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Doç. Dr. Wilbert Skip Norman’ın öğrencisi olmaktan duyduğu gururu belirterek, akademik yaşamda kendisinden çok şey öğrendiğini ifade etti. Çevresinde “Skip” olarak bilinen hocamızı öğrencilerin çok sevdiğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ersoy, Doç. Dr. Norman’ın bir Kıbrıs aşığı olduğunu ve kültürel çalışmalara verdiği değer ile Kıbrıs’ta topluma ve üniversiteye çok ciddi katkılar sağladığını vurguladı.

 

Doç. Dr. Wilbert Skip Norman Kimdir?

DAÜ İletişim Fakültesi’nin en eski ve renkli yüzlerinden Dr. Wilbert Skip Norman, 18 Mart 2015 tarihinde Washington DC’de hayata gözlerini yumdu. Skip Norman, 1969 yılında Berlin Film Akademisi’nden mezun oldu. 1976 yılında Ohio State Üniversitesi’nden Alman Dili lisans derecesi ve 1979 yılında Sinema alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1984 yılında yine aynı üniversiteden doktorasını alan Skip Norman, 1984-1995 yılları arasında Güney Missisipi Üniversitesi, Ohio Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi ve Howard Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Film Bölümü’nde çalıştı. Marion Technical College, The New University of Lisbon ve The German Film and Television Academy’de misafir öğretim üyesi olarak çalışan Skip Norman, 1996 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde göreve başladı.

 

1996’dan 2010 yılına kadar DAÜ İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Skip Norman, fotoğrafçılık, kültür ve iletişim, araştırma metotları, görsel okuryazarlık, antropolojik araştırma yöntemleri, haber fotoğrafçılığı, film teorisi, senaryo, film analizi gibi çok çeşitli alanlarda dersler verdi, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetti. Visual Anthropology Journal of Cyprus Studies, The Zora Neale Hurston Forum, Point of View: A Film Journal gibi çok sayıda dergide akademik makaleleri yayınlandı ve çok sayıda konferansta sunumlar yaptı.

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