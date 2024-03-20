  • BIST 8957.9
  • Altın 2243.508
  • Dolar 32.3839
  • Euro 35.155
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

DAÜ Mimarlık Fakültesi'nden Şampiyon Melekler Anıtı Yarışması'nda Gururlandıran Başarı

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, KTMMOB, Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen yarışmada DAÜ Mimarlık Fakültesi, ikincilik, üçüncülük ve jüri özel ödüllerine layık görüldü
DAÜ Mimarlık Fakültesi'nden Şampiyon Melekler Anıtı Yarışması'nda Gururlandıran Başarı

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN ŞAMPİYON MELEKLER ANITI YARIŞMASI’NDA GURURLANDIRAN BAŞARI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması’nda ikincilik, üçüncülük ve jüri özel ödüllerine layık görüldü.

 

DAÜ Mimarlık Fakültesi'nin geniş katılımıyla desteklenen yarışma, 6 Şubat depreminin ardından tüm ülkeyi derinden etkileyen kayıpların anısına düzenlendi. Bu anlamlı yarışma kapsamında, 26 Şubat 2024 tarihinde yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 11 proje değerlendirmeye alındı. 29 Şubat 2024 tarihinde ise, Mağusa Açık Pazar Binası’nda ilgili paydaşların katılımı ile ödüllerin sahiplerine verildiği özel bir davet ve kolokyum eşliğinde tüm halka yarışma sonucu duyuruldu ve eserler sergilendi.

 

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Jüride Yer Aldı

Yarışmada asli juri üyeleri Burhan Atun (Mimar, Jüri Başkanı), Abide Başman Eryaşar (Mimar, Gazimağusa Belediyesi), Ali Öznur (Şehir Plancısı, Şehir Planlama Dairesi), Gülizar Eroğlu (Peyzaj Mimarı), Ruzen Atakan (Sanatçı), Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı (Mimar, MAKEMÜD), İbrahim Göymen (İnşaat Mühendisi) yanında, jüri olarak görev alan değerli isimler arasında DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun da yer aldı.

 

Prof. Dr. Atun, yarışmaya Kuzey Kıbrıs genelinde ilginin büyük olmasının yanında, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin gerek katılım gerekse de ilk 4 dereceden üçüne sahip olmaları açısından büyük destek verdiklerini vurguladı. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin konu ile ilgili göstermiş olduğu hassasiyet ve sorumluluğun, DAÜ’nün kentle olan etkileşiminin yanı sıra, Şampiyon Melekler için yürütülen ve yürütülecek olan her türlü sürecin destekçisi olunacağının göstergesi olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Atun, “Şampiyon Melekler ortak sorumluluğumuz ve İSİAS da ortak davamızdır” dedi.

 

DAÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden; Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker ikincilik ödülü alan ekip içerisinde yer alırken. üçüncülük ödülü alan ekipte ise Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi, Prof. Dr. Mukaddes Polay, Doç. Dr. Müge Rıza, Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Öğr. Gör. Dr. Leyla Çınar yer aldı. Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato ve Öğr. Gör. Bahar Uluçay ise jüri özel ödülü alan ekip üyeleri oldu. Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, “Ödüle layık görülen ve yarışmaya katkı koyan tüm akademik personelimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Ayrıca yarışma sürecine destek veren tüm kıymetli öğrencilerimizi de tebrik eder, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.” şeklinde konuştu. Yarışmaya katılan tüm projeler 6 Nisan-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Lefkoşa AKM’de sergilenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nefesinizi Güçlendirin: Pulmoner Rehabilitasyonun Önemi15 Mart 2024 Cuma 12:00
  • DAÜ'de 'Türk'ün Özü Akif'in Sözü' Konulu Konferans Düzenlendi14 Mart 2024 Perşembe 17:32
  • Sağlık Emekçilerine Övgü Dolu Mesaj: DAÜ Rektörü'nden Tıp Bayramı Kutlaması14 Mart 2024 Perşembe 12:31
  • DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği'nden Anlamlı Jest: Şampiyon Melekler Anısına Unutulmaz Bir Konser14 Mart 2024 Perşembe 12:21
  • KKTC Lise Öğrencileri DAÜ'de Atölye Çalışmalarında: Meslek Yolculuğu Başlıyor12 Mart 2024 Salı 16:41
  • DAÜ'de Sanat Dolu Gece: Keman ve Piyano Resitali Büyüledi12 Mart 2024 Salı 16:31
  • DAÜ'de 8 Mart Etkinliği: Kadınların Başarı Hikayeleri ve Deneyimleri Konuşuldu11 Mart 2024 Pazartesi 16:21
  • DAÜ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın-lık Halleri' Sergisine Ev Sahipliği Yaptı08 Mart 2024 Cuma 13:44
  • DAÜ, KKTC Liselerine Yönelik Atölye Çalışmalarını Başlatıyor: 3000 Öğrenci Katılacak08 Mart 2024 Cuma 13:12
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Güçlü Bir Mesaj Verdi07 Mart 2024 Perşembe 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti