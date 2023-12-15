DAÜ, Öğrenci Kulüpleri Zirvesi'23 ile 360 Yönetim Kurulu Üyesini Buluşturacak

DAÜ’DE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ZİRVESİ DÜZENLENECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Öğrenci Kulüpleri Birimi tarafından, Öğrenci Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yönelik “Öğrenci Kulüpleri Zirvesi’23” etkinliği düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de bir ilk olan Öğrenci Kulüpleri Zirvesi’nde, üniversitede aktif olan 45 öğrenci kulübünün 360 kişilik yönetim kurulu üyeleri 16 Aralık 2023 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda bir dizi sunum izleme şansını yakalayacak. Zirve kapsamında öğrenciler; sosyal girişimcilik, sivil toplum, iletişim, liderlik, takım yönetimi, etkinlik yönetimi alanlarında deneyimli misafir konuşmacılar ile akademisyenler tarafından verilecek 7 farklı sunum izleyecek. DAÜ İletişim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin katkıları, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Te Medya, Petek Pastanesi ve Oza Kahve’nin destekleriyle düzenlenen zirve açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından 30’ar dakikalık sunumların ilkini Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip “Sivil Toplum ve Gönüllülük” konusunda gerçekleştirecek. Sonrasında sırayla; DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya “Etkinlik Yönetimi”, Haber Kıbrıs Genel Müdürü, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi “Medya Yoluyla Etkili İletişim”, İletişim Uzmanı Özdemir Tokel “Etkili İletişim”, Sosyal Medya İçerik Üreticisi Mehmet Ekin Vaiz “ Sosyal Medya Yönetimi”, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi, Kıdemli İK Danışmanı Jülide Erdal Üngör “Liderlik ve Takım Çalışması” ve DAÜ TV – DAÜ Radyo Müdürü ve Görsel Medya İşleri Koordinatörü Şevket Serkan Şen “Sponsorluk” başlıklarında sunumlarını öğrencilerle paylaşacak.

DAÜ Öğrenci Kulüpleri Birimi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin 2023-2024 Akademik Yılı kapsamında sportif, akademik, sanatsal ve sosyal konuları temasında barındıran Öğrenci Kulüpleri’nin yıl boyunca gerek kulüp üyelerine ve öğrencilere, gerekse de topluma yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemekte olduğu bildirildi. Açıklamada öğrencilerin, üstlendikleri görevlerle kişisel becerilerini artırdığı, ilgi alanlarında kendilerini geliştirdiği, takım çalışması konusunda tecrübe edindiği ve kulüp amaçları doğrultusuna çevresini harekete geçirdiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca profesyonel hayatın ilk adımı niteliğindeki Öğrenci Kulüpleri’nin, üniversitenin mali desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdüğüne ve öğrencilerin kariyer basamaklarına mihenk taşı olduğuna dikkat çekildi