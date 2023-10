DAÜ Rektör adayı Prof. Dr. Hasan KILIÇ'tan açıklama

Ülkemizin en köklü üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi tarihi bir başarı hikayesidir.

DAÜ biz çalışanlara, yakınlarımıza, Gazimağusa kentine ve ülkemize değer katan; sadece eğitim ve ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel açıdan da yaşamımıza anlam katan, topluma mal olmuş etkin ve yön veren bir kurumdur.

Ne yazık ki, bugün itibarıyla gelinen noktada geçmişte yaşananlara benzer mali, idari ve akademik açılardan önemli sorunların olduğu, uluslararası öğrenci sayısının azaldığı, paydaşlar ve diğer kurumlarla ilişkilerin arzu edilen şekilde yönetilemediği, gelirlerin giderleri karşılamadığı, dolayısıyla finansal kaynakların yetersiz olduğu, mali anlamda bir krizin gündemde olduğu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Çalışanların kendini güvende hissetmediği, geleceğiyle ilgili endişe duyduğu bu süreç, bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni hak etmediği bir yönetim krizine ve prestij kaybı algısının oluşmasına yol açmıştır.

Konuştuğumuz ve iletişimde olduğumuz tüm meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım ve DAÜ ile ilgili doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan herkes bu konuda endişelerini paylaşırken, özellikle sorunun ne olduğu ve nasıl çözüleceği konusunda ortak bir paydada buluşmuş ve mutlaka birşeyler yapılması gerekliliğini sürekli olarak benimle paylaşmaya çalışmışlardır. Gelinen aşamada DAÜ’nün bu krizden çıkması için bir dönüşüm yaşaması elzemdir.

Otuz yıldan fazla bir süredir DAÜ ile yaşayan ve büyüyen bir birey olarak edindiğim deneyim, gözlemlerim ve bilgi birikimim bu sürecin bu şekilde yürütülemeyeceğini ve mutlaka bir şeyler yapılması gerektiği görüşlerini hepimiz gibi bende de oluşturmuştur. Bu itici güç üniversitemize sırtımızı dönemeyeceğimizi ve sorumluluk alarak üniversitemizin sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesi için adımlar atmamız gerektiği yönünde bizi motive etmektedir. Bu motivasyon, alınacak doğru ve stratejik kararlarla bir değişim ya da gelişim sürecinin yönetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Amacım DAÜ’nün yaratıcı gücünü yeniden ortaya çıkarmak ve bu kapsamda ülkemizin ve toplumun gereksinim duyduğu her konuda yön verici ve etkileyici bir konumda olmasını sağlamaktır. Daha dinamik, bürokrasisi azaltılmış, doğru yönetilen bir üniversite yönetim modeli oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Ülkeleri, uluslararası şirketleri, üniversiteleri, kurumları yöneten mezunlar yetiştiren bu kurumun içinde bulunduğu krizden en kısa sürede çıkarılmasını sağlayacak adımların atılması temel felsefemiz olacaktır. Bu krizlerin bir daha yaşanmaması için hem kurum içi, hem de kurum dışındaki paydaşlarımızla uyum içerisinde birlikte hareket etmek büyük önem taşımaktadır. Çalışanların kendini güvende hissedeceği, gelecek endişesi taşımayacağı bir yapının oluşturulması ana hedeftir. Bu amaçla özellikle bu dönüşüm sürecini yaşarken alınacak kararlar bizi beklenilen noktaya getirirken öğrenci memnuniyeti odak noktamız olacaktır. Bu konuda yeni ve farklı bir anlayış getirilecektir. Bu anlayışın temelini ise öğrencilerle iletişimi ve teması olan her çalışanın yetkilendirilerek sorunlara anında çözüm üretmesi oluşturacaktır. Her çalışan çözümün bir parçası olacaktır.

Üniversitenin hakettiği değeri görmesi, başarılara ulaşması, saygınlık görmesi sadece öğrenci sayısının artması ile değil, akademik çalışmaları, ulusal ve uluslararası kurumsal ilişkileri, düzgün mali yapısı, mezunları, çalışanların aidiyeti, mutluluğu, kuruma sahip çıkmaları, özgüven duygusu yaşamaları, topluma, bulunduğu kente ve devletine olan katkılarına vb. bağlıdır. Bu konularda neler yapılması gerektiği konusunda benim düşüncelerimin ötesinde DAÜ’de çalışan tüm bireylerin görüş ve düşünceleri benim için oldukça önemlidir. Hepimizin ortak paydası DAÜ’dür. Doğu Akdeniz Üniversitesi bir markadır. Sorunların çözümü DAÜ’nün kendi içerisinden çıkacak ve paydaşlarımızla uyum içerisinde çizilecek yol haritasıyla mümkün olacaktır. Bu konuda bir aksiyon planı çıkarılacaktır. Öğrenilmiş çaresizlik sendromu hayatımızdan çıkacaktır. Yaşanılan prestij kaybı algısını tersine çevirmek önceliğimiz olacaktır.

Üniversitemizi içinde bulunduğu kriz ortamından çıkarmak, mali ve idari yapısını daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek, yaratıcı ve etkin gücünü yeniden ortay çıkarmak, kaybedildiği düşünülen prestijini yeniden kazandırmak için harekete geçmek artık bir gereklilikten öte, ortak bir sorumluluk haline gelmiştir. DAÜ’nün geçmişi doğru yönetildiği zaman ulaştığı başarılarla doludur. Bu anlamda DAÜ’nün gücünü yeniden hissedeceğimiz bir vizyonu yaratıcılık ve dönüşüm hedefiyle paylaşmak istiyorum.

Bu sorumluluk anlayışı içerisinde sizlerden aldığım güven ve destekle Üniversitemiz Rektörlüğü görevine aday olmaya karar verdim.

Üniversitemizde sektörel deneyimimden sonra genç bir okutman olarak başladığım akademik yaşamımı Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulunda müdür yardımcılığı, Turizm Fakültesinde dekan yardımcılığı ve dekanlık görevleriyle geliştirdim. Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunarak bürokrasi deneyimi edindim. Bu süreç içerisinde gerek yurt içi gerekse yurt dışında ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığım çalışmalar ve temsiliyetlerle belli bir deneyime ve birikime ulaştığıma da inanıyorum. Bu birikimi siz meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarımın katkılarıyla birleştirerek bir takım ruhu içerisinde üniversitemiz için bir artıya dünüştürmenin heyecanını ve sorumluluğunu taşıyorum.

Adaylığımın RASK’ın (Rektör Arama ve Saptama Komitesi) önerisi ve senato tarafından onaylanarak açıklandığı günden sürecin tamamlanacağı güne kadar sizlerle bir araya gelerek yapılması gerekenleri, sorunları, düşüncelerinizi öğrenerek çözüm önerilerini karşılıklı olacak şekilde paylaşmak istiyorum.

Sevgili Dostlar,

Üniversitemizin sorunları vardır ama bu sorunlar çözümlenmeyecek demek değildir. Doğru bir yönetim, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla birlikte yürürsek hedefimize mutlaka varacağız. Bu hedef Üniversitemizi geldiği bu noktadan hak ettiği nokta olan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturarak her bir meslektaşımın ve çalışma arkadaşımın kendini huzurlu hissedeceği ve geleceğe güvenle bakacağı bir yapıya ulaştırmaktır. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrenilmiş çaresizlik sendromu içinde değildir ve asla olmayacaktır. Sorun varsa çözümü de bulacağız. Bir DAÜ’lü olarak sizden ricam bu süreçte birlikte hareket etmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla doğruları yapmak adına bana destek vermenizdir. Cuma günü yapılacak eğilim yoklamasına katılımınız bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Ancak birlikte olursak başaracağımıza yürekten inanıyorum.

Saygı ve Sevgilerimle,

Prof. Dr. Hasan KILIÇ

Rektör Adayınız