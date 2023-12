DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Ankara'da Dijital Ticaret Çalıştayında Sunum Yapacak

DAÜ TANITIM VE KURUMSAL İLETİŞİMDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MUSTAFA TÜMER ANKARA’DA ÇALIŞTAYA KATILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 25 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 14:00’te, Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı ve Türk Devlet Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın da katılımlarıyla düzenlenecek olan “Unlocking the Potential of Digital Trade and Investment in Turkic Economies – Türk Ekonomilerinde Dijital Ticaret ve Yatırım Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması” başlıklı çalıştaya katılarak sunum yapacak.

Fırsatlar ve Zorluklar Tartışılacak

Çalıştayda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut’un da katkı koyduğu “Report on Turkic Economies 2023: Digital Trade and Investment - Türk Ekonomileri Hakkında Rapor 2023: Dijital Ticaret ve Yatırım” başlıklı raporun sunulması hedefleniyor. Çalıştayda söz konusu raporun ana bulguları ve değerlendirmelerinin ele alınarak, Türk ekonomilerinde dijital ticaret ve yatırıma ilişkin fırsatların ve zorlukların tartışılması amaçlanıyor.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer, saat 15:20’de, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan “Digital Trade and Investment: Case studies and best practices from Turkic economies – Dijital Ticaret ve Yatırım: Türk ekonomilerinde en iyi uygulamalar ve durum çalışmaları” başlıklı ikinci oturumda sunum gerçekleştirecek. Çalıştay soru cevap bölümünün ardından sona erecek. Teknik çalışmalar, 26-27 Aralık 2023 tarihlerinde devam edecek