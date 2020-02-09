  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Daü-Sem İngilizce Kurslarını Başarıyla Tamamlayanlara Belgeleri Verildi

» »
Daü-Sem İngilizce Kurslarını Başarıyla Tamamlayanlara Belgeleri Verildi
Daü-Sem İngilizce Kurslarını Başarıyla Tamamlayanlara Belgeleri Verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından 15 Ekim 2019 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Genel İngilizce Kursu” ve 4 Aralık 2019 – 14 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “IELTS Sınavı’na Hazırlık Kursu”nu tamamlayan katılımcılara başarı ve katılım belgeleri takdim edildi.

 

Söz konusu sertifika töreni, geçtiğimiz günlerde DAÜ Turizm Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirildi. Törene; DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak, Genel İngilizce Kursu Eğitmeni Vacide Köse ve IELTS Sınavı’na Hazırlık Kursu Eğitmeni Öğr. Gör. Turan Değirmencioğlu’nun yanı sıra, belge almaya hak kazananlar katıldı. Kurs eğitmenlerine teşekkür belgeleri, DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak tarafından verildi. Ardından eğitmenler Vacide Köse ve Öğr. Gör. Turan Değirmencioğlu, kurs katılımcılarına belgelerini takdim etti. Tören, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’de mezuniyet törenleri 28 ve 29 ocak’ta24 Ocak 2020 Cuma 17:14
  • Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Atölye Çalışması23 Ocak 2020 Perşembe 22:53
  • Daü Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi Ecem İnce “Kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (Yavaş Şehir) Felsefesi” Konulu Araştırmasını Belediye Başkanlarına Sundu23 Ocak 2020 Perşembe 22:51
  • DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı öğrencilerinden atölye çalışması23 Ocak 2020 Perşembe 16:19
  • DAÜ’de Cittaslow hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı21 Ocak 2020 Salı 15:06
  • TRT Akademi Daü İletişim Fakültesi’nde Eğitim Verdi20 Ocak 2020 Pazartesi 21:10
  • TRT Akademi DAÜ İletişim Fakültesi’nde eğitim verdi20 Ocak 2020 Pazartesi 16:17
  • Yazar Chımene Suleyman Daü İletişim Fakültesi’nde Seminer Verdi17 Ocak 2020 Cuma 20:48
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden “Engelleri Kaldıran” Sergi17 Ocak 2020 Cuma 20:44
  • Dr. Fazıl Küçük, DAÜ DR. Fazıl küçük tıp fakültesi tarafından kabri başında anıldı17 Ocak 2020 Cuma 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti