Daü-Sem İngilizce Kurslarını Başarıyla Tamamlayanlara Belgeleri Verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından 15 Ekim 2019 – 21 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Genel İngilizce Kursu” ve 4 Aralık 2019 – 14 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “IELTS Sınavı’na Hazırlık Kursu”nu tamamlayan katılımcılara başarı ve katılım belgeleri takdim edildi.

Söz konusu sertifika töreni, geçtiğimiz günlerde DAÜ Turizm Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirildi. Törene; DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak, Genel İngilizce Kursu Eğitmeni Vacide Köse ve IELTS Sınavı’na Hazırlık Kursu Eğitmeni Öğr. Gör. Turan Değirmencioğlu’nun yanı sıra, belge almaya hak kazananlar katıldı. Kurs eğitmenlerine teşekkür belgeleri, DAÜ-SEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Yeşim Kapsıl Çırak tarafından verildi. Ardından eğitmenler Vacide Köse ve Öğr. Gör. Turan Değirmencioğlu, kurs katılımcılarına belgelerini takdim etti. Tören, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.