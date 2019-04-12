DAÜ-SEN: Eğitim Bakanı Özyiğit ve VYK Başkanı Boyra’ya sorunları çözmek için yardımcı olmaya hazırız

DAÜ-SEN yarı zamanlı çalışan akademik personele verilmeyen hayat pahalılığı artışıyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı

DAÜ-SEN'in yayımladığı basın açıklaması şu şekilde:

Daha önce kamuoyunun bilgisine geldiği üzere Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın adaletsiz ve empatiden uzak yaklaşımı nedeniyle yarı zamanlı akademik personele hükümet tarafından verilen hayat pahalılığı artışı verilmemişti. Bu konuda Rektörlükle yaptığımız görüşmeler Rektörün uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Bunun üzerine sendikamızın yetkili organları 12 Nisan 2019 tarihinden itibaren uyarı grevi ilan edilmesi yönünde karar almıştı.

Bu süre içerisinde Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ve dün (11 Nisan 2019) DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde sorunun adaleti sağlama yönünde çözüleceğine dair görüş alınması bizi sevindirmiştir. Sayın Boyra mevcut durumun sorun halinden çıkarılıp bir diyalog ve iş birliği vesilesi haline getirilmesi için sendikamızla istişare ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun karar üretebilmesi için süre istemiştir.

Sendikamız yarı zamanlı akademik personelle istişare ederek Yürütme Kurulu’nda 25 Nisan 2019 tarihine kadar söz konusu kararın alınması için eylemlerini ertelemiştir.

Bu bağlamda Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sn. Boysan Boyra’nın eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi için yoğun uğraş vereceklerini umudu taşımaktayız.

Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın uzlaşmaz ve adaletsiz tavırlarının kabul edilmez olduğu ortadadır. Sayın Osam’ın bu zihniyetle üniversitede iş barışını koruması ve yönetimini sürdürülebilir kılması mümkün görülmemektedir.

Sendikamızla birlikte mücadele eden başta yarı zamanlı meslektaşlarımız olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ederiz.