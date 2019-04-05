DAÜ-SEN’in 36. Olağan Genel Kurulunda üyeler yetkili kurullarını seçti

Yetkili kurulların görev dağılımı şu şekilde:
YÖNETİM ve YÜRÜTME KURULU
- Ulaş Gökçe-Başkan
- Hamit Caner-Genel Sekreter
- Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri
- Ali Katırcıoğlu-Özlük Hakları Sekreteri
- Esen Uygaroğlu-Örgütlenme Sekreteri
- Burak Ali Çiçek-Dış İlişkiler Sekreteri
- Aslı Gönenç-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
- Kağan Günçe-Yönetim Kurulu üyesi
- Hasan Demirel-Yönetim Kurulu üyesi
- Omar Mustafa-Yönetim Kurulu üyesi
- Mustafa İlkan-Yönetim Kurulu üyesi
- Hatice Hasipoğlu-Yönetim Kurulu üyesi
- Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu üyesi
- Cantaş Özerek-Yönetim Kurulu üyesi
- Hasan Hacışevki-Yönetim Kurulu üyesi
- Hasan Oylum-Yönetim Kurulu üyesi
- Ali Sıdkı Ağazade-Yönetim Kurulu üyesi
- Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu üyesi
- Cafer Kızılörs-Yönetim Kurulu üyesi
- Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu üyesi
- Bengi Sonyel-Yönetim Kurulu üyesi
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