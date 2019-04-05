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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ-SEN’in 36. Olağan Genel Kurulunda üyeler yetkili kurullarını seçti

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26 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ-SEN’in 36. Olağan Genel Kurulunda sendika üyeleri yetkili kurullarını seçti
DAÜ-SEN’in 36. Olağan Genel Kurulunda üyeler yetkili kurullarını seçti

Yetkili kurulların görev dağılımı şu şekilde:

 

YÖNETİM ve YÜRÜTME KURULU

 

  1. Ulaş Gökçe-Başkan
  2. Hamit Caner-Genel Sekreter
  3. Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri
  4. Ali Katırcıoğlu-Özlük Hakları Sekreteri
  5. Esen Uygaroğlu-Örgütlenme Sekreteri
  6. Burak Ali Çiçek-Dış İlişkiler Sekreteri
  7. Aslı Gönenç-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
  8. Kağan Günçe-Yönetim Kurulu üyesi
  9. Hasan Demirel-Yönetim Kurulu üyesi
  10. Omar Mustafa-Yönetim Kurulu üyesi
  11. Mustafa İlkan-Yönetim Kurulu üyesi
  12. Hatice Hasipoğlu-Yönetim Kurulu üyesi
  13. Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu üyesi
  14. Cantaş Özerek-Yönetim Kurulu üyesi
  15. Hasan Hacışevki-Yönetim Kurulu üyesi
  16. Hasan Oylum-Yönetim Kurulu üyesi
  17. Ali Sıdkı Ağazade-Yönetim Kurulu üyesi
  18. Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu üyesi
  19. Cafer Kızılörs-Yönetim Kurulu üyesi
  20. Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu üyesi
  21. Bengi Sonyel-Yönetim Kurulu üyesi

 

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