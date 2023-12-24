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DAÜ sigara bırakma ünitesi hizmetlerine başladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Siagara Bırakma Ünitesi, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Atasoylu’nun yönetiminde hizmetlerine başladı.
DAÜ sigara bırakma ünitesi hizmetlerine başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Siagara Bırakma Ünitesi, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Atasoylu’nun yönetiminde hizmetlerine başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ünitenin sigarayı bırakmak isteyenlere randevu vermekten memnuniyet duyduğu bildirildi. Sigarayı Bırakma Ünitesi, sigara kullananlara, bırakmaya hazır olanlara veya bırakmaya hazır olup olmadığından emin olmayanlara yardımcı olacak. Sigarayı Bırakma Ünitesi tarafından topluma şu önerilerde bulunuldu:

“Sigara ve diğer tütün ürünleriyle olan ilişkinizi anlayın ve bu alışkanlıktan kurtulmanıza yardımcı olacak kişiselleşmiş bir yaklaşım geliştirin.

Akciğer kanserinin erken teşhisi hakkında bilgi edinin. Sigara içiyorsanız veya eski sigara içicisiyseniz, 50 ile 80 yaşları arasında akciğer kanseri taramasına aday durumunda olabilirsiniz.

Sigarayı bırakma, nikotin replasman tedavisini, farmakoterapiyi (sigara isteğini azaltan ilaçlar) veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir.

Sigarayı bırakmanın hemen ve uzun vadede pek çok faydası olacaktır. Neden bugün randevu almıyorsunuz?”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan Sigara Bırakma Ünitesi’nden 0392 630 38 51 numaralı telefon üzerinden randevu alınabiliyor.

DR. AYŞE ATASOYLU KİMDİR?

Medical College of Wisconsin, ABD’de Tıp Eğitimini ve Georgetown University, ABD’den İç Hastalıkları Uzmanlığını tamamlamıştır. Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore, MD, USA’de Halk Sağlığı ve University of Massachusetts, Harvard University, Brown University, Koru Mindfulness ile Mindful Academy’de de farkındalıkla stres kontrolü ve biliş-vücut eğitimi konularında eğitimler almıştır.

Topluma hizmet, toplumu sağlıklı, hayat dolu ve anlamlı bir yaşama doğru yöneltmek hedefleri ile çalışmalarını sürdüren Dr. Atasoylu’nun ilgi alanları iç hastalıkları, yaşam tarzı tıp, koruyucu bakım, kanser taraması, farkındalık, stres azaltmadır.

Dr. Ayşe Atasoylu DAÜ Dr. Fazıl Tıp Fakültesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde İç Hastalıkları Kliniği ve Sigara Bırakma Ünitesi’nde hizmetlerine devam etmektedir.

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