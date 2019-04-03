DAÜ “Sosyal Medya Ve Marka Haftası’19” başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), DAÜ Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19” 3 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 09:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmalarında DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat konuşmasında Sosyal Medya ve Marka Haftası’nın nasıl başladığını konuklarla paylaştı. 1. ve 2. günün program akışı ve detaylar hakkında bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Nevzat, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan ve sponsor olan herkese teşekkür etti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş de konuşmasında iletişimin dijitalleşmesi, sosyal medyanın etkisinin ve günümüz koşulları çerçevesinde DAÜ İletişim Fakültesi’nin gerek ders müfredatı gerekse etkinliklerle sosyal medyaya önem verdiğini belirtti. Katılımcıların söz konusu etkinlik sayesinde çok iyi bilgiler kazanacaklarını vurgulayan Doç. Dr. Gümüş, organizasyonda görev alan herkese ve tüm sponsorlara teşekkür etti. DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da Sosyal Medya ve Marka Haftası’nın herkese faydalı olacağı düşüncesi içerisinde olduğunu dile getirerek, 2010 yılında kurulan Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya’nın öğrencileri sosyal medya ile her türlü alanda buluşturmasını ve üniversitenin sosyal medya çalışmalarını mükemmel bir şekilde yürüttüğünü vurguladı. Prof. Dr. Oğurlu ayrıca öğrencilerin sektörle buluştuğu bu organizasyonun çok büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı. Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler ise konuşmasında bu yıl 3.’sü gerçekleşen “Sosyal Medya ve Marka Haftası”nın DAÜ’nün bir markası haline dönüştüğünü ifade ederek, bu tür organizasyonlara desteklerinin her zaman devam edeceğini dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından sponsor olarak destek olan Türk Hava Yolları, Creditwest Bank, Lifecell ve Cookies Bake Shop yetkililerine Prof. Dr. H. Tanju Besler tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

“Sosyal Medya ve Marka Haftası’19”un birinci gününde Belçika’dan Reputation365.eu Dijital Kimlik Yönetimi Danışmanı Denys Malengreau, Netflix Hakan Muhafız Dizi Yönetmeni Umut Aral, Akustikhane Kurucusu Namık Zafer Yılmaz, Innova Digital Kurucusu Ali Tüzünkan, Beaz Kreatif Kurucusu Umay Yılmaz, Slogan Kurumsal Kurucusu Bertan Görüş, Cypdes Factory Kurucusu Selma Gürani deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

4 Nisan 2019, Perşembe Günü Sunumlar Devam Edecek

Etkinliğin ikinci günü olan 4 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda sunumlar devam edecek. Birbirinden uzman kişilerin yer alacağı etkinlikte Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, SP Branding & Management Kurucusu Selin Persentili, Maxfield & Parrish,INC. Kurucusu Eren Yağmuroğlu, Siyasal Kampanya Yöneticileri Atıf Müezzinler ve Ömer Yetkinel ile Renault Mais Türkiye Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş sunumlar gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıllarda Coca-Cola, Hepsiburada, Sony, Arçelik gibi markaların uzmanlarını ağırlayan ve bu markaların sosyal medya ve pazarlama noktalarına ağırlık veren etkinlikte, bu yıl yalnızca sosyal medyayı değil dijital trendleri ve güncel tüketici alışkanlıklarını da takip edebilmek için siyasal kampanya uzmanları, dijital kimlik yöneticileri gibi alanların yanında Netflix, Akustikhane gibi tüm kullanıcı profillerinden büyük kitlelere hitap eden platformlardan da uzmanlar ağırlanıyor.

DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19 bu alanda çalışan, uzmanlaşmayı düşünen ve güncel gelişmeleri takip ederek kendi sektörünün gelecekte ihtiyaç duyacağı noktaları belirlemek isteyen herkese hitap ederek, geçen yılların tecrübeleri ve önümüzdeki yıllarda önem kazanması beklenen noktaları aktarmayı da hedefliyor.