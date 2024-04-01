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DAÜ, TSE Denetimlerinden Başarıyla Geçti: Kalite ve Güvenlikte Üstün Performans

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DAÜ, ISO Standartları Denetimlerini Sorunsuz Tamamladı: Kalite ve Güvenlikte Mükemmel Sonuçlar
DAÜ, TSE Denetimlerinden Başarıyla Geçti: Kalite ve Güvenlikte Üstün Performans

DAÜ, ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 10002 ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ VE ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DENETLEMELERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 25-29 Mart 2024 tarihleri arasında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinden 3 Yönetim Sistemi ile ilgili de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden başarıyla geçti. 2015 yılında başlayan yönetim sistemleri süreci ile ilgili olarak Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Toplam Kalite Yönetim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ve kendi birimleri ile ilgili hazırlıkları tamamlayan kalite ekibinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği denetim 5 gün sürdü.

 

Denetim sürecinde denetim ekibi iki ayrı koldan birimleri hem dokümantasyon hem de altyapısal olarak denetledi. Denetimlerde, yönetim sistemi faaliyetlerinin yanında, akademik olarak incelemeler ve değerlendirmeler de yapıldı. 29 Mart 2024 Cuma günü, saat 11:30’da DAÜ Senato Odası’nda DAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Çinkılıç, Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile TSE Denetçisi Lütfiye Berber ve Çetin Aygün, tüm birimlerin Kalite Temsilcileri ve Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar’ın katılımıyla Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan Kapanış Toplantısı’nda denetim ekibi tarafından bulgular paylaşıldı.

 

Kapanış toplantısında konuşan TSE Denetçisi Lütfiye Berber tetkiklerin tamamlandığını belirterek, ev sahipliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini iletti. Sistemin üst yönetimin desteği olmadan yürüyemeyeceğini belirten Berber, DAÜ’de üst yönetimin desteğinin hissedildiğini, çalışanların ise aynı şekilde destek vererek zincirin güçlü halkalarını oluşturması gerektiğini vurguladı. Stratejik plan hakkında açıklamalarda bulunan Berber, stratejik planın öneminden bahsederek elde edilen bulgular üzerinde durdu. TSE Denetçisi Çetin Aygün ise gerçekleştirdiği konuşmasında denetimler sonucunda elde edilen bulguları katılımcılar ile paylaştı. Aygün, DAÜ’ye ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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