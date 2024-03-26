DAÜ, Uluslararası Nevruz Etkinliğiyle Kültürel Zenginliği Kutladı

DAÜ’DE NEVRUZ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyeti Birimi’ne bağlı DAÜ Azerbaycan, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan ve Tacikistan Öğrenci Birlikleri, 22 Mart 2024 Cuma günü, saat 20:00’de, DAÜ Aktivite Merkezi’nde Nevruz etkinliği gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Öğrenci Konseyi de katılarak destek verdi.

En eski bayramlardan biri olarak kabul edilen ve “Yeni Bir Gün” anlamına gelen Nevruz, yeniden doğuşu ve doğayla uyum içinde yaşamanın onaylanmasını sembolize ediyor.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren Nevruz hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Öztüren, Nevruz’un tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ederek, herkesin bayramını kutladı.

Öğrenciler Etkinliğe Yöresel Kıyafetleriyle Katıldı

Katılımın yoğun olduğu etkinlik kapsamında DAÜ Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi gerçekleştirildi. Nevruz etkinliğine yoğun katılım gösteren öğrenciler etkinliğe yöresel kıyafetleriyle katılırken, aynı zamanda ülkelerine özel yemekleri de katılımcıların beğenisine sundu. Etkinlikte öğrenci birlikleri tarafından ülkelerine özgü tiyatro, müzik ve dans performansları gerçekleştirildi. Söz konusu gece ile katılımcılar Nevruz geleneklerinin zengin dokusu içinde baharın gelişini kutladılar.