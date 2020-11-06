DAÜ’de 2020-2021 Akademik Yılı 13 Kasım’da Cumhuriyet Koşusuyla başlayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020-2021 Akademik Yılı’nın başlaması nedeniyle 13 Kasım’da Cumhuriyet Koşusu organize ediyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, koşu saat 15.00’te DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve DAÜ Stadyumu’nda sona erecek. Cumhuriyet Koşusu’nda kategorilere göre birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları da verilecek. Kadın ve erkek kategorileri 17-29 yaş, 30-40 yaş, 40 yaş ve üstü olarak değerlendirilecek.

Koşu etkinliğinde, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri ve Rektör Yardımcıları’nın da yer alacağı kaydedildi.

DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Açılış ve Cumhuriyet Koşusu’na katılım ve detaylı bilgi DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’nden (Tel: 630 23 02) temin edilebilir.