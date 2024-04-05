DAÜ’de BAİM 7. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı Başladı

DAÜ’DE BAİM 7. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI KONFERANSI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı 4 Nisan 2024 Perşembe günü, 09.30’da İletişim Fakültesi Mor Salon’da başladı.

6 Nisan 2024 Cumartesi gününe kadar devam edecek olan söz konusu konferans “Peace-ing it Together: Reconsidering Communication, Community and the Media in the Anthropocene” (Barışı Birlikte Kurmak: Antroposen Çağında İletişim, Toplum ve Medyayı Yeniden Düşünmek) teması ile gerçekleştiriliyor. Konferans açılışında konuşan BAİM Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konferans programı hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Aliefendioğlu, konferansın verimli geçmesini temenni etti. Barışçıl ses ve çabaları tehdit eden bölgedeki sosyal, coğrafi ve ekonomik kırılganlığın arttığı bu dönemde merkezin varlığının ve çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aliefendioğlu, merkezin kurucusu Prof. Dr. Sevda Alankuş'un Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin barış gazeteciliğine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

Prof. Dr. Ersoy: “Barış Çalışmaları İletişim Fakültesi’nin Misyonudur”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen konferansın başarılı geçeceğine inandığını bildirdi. Prof. Dr. Ersoy DAÜ İletişim Fakültesi’nde barış kültürünün oldukça önemli olduğunu belirterek, fakültede barış çalışmalarının yapıldığını ve bunun fakülte misyonunun bir parçası olduğunun altını çizdi. Bu tarz etkinliklerin merkezi olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Ersoy, yaklaşık 20 senedir İletişim Fakültesi’nde barış iletişimine yönelik konferansların ve farklı etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden barış çalışmaları ve barış gazeteciliğinin önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Johan Galtung’u rahmetle andığını belirten Prof. Dr. Ersoy, söz konusu konferansın verimli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından ana konuşmacı Prof. Kaarle Nordenstreng çevrim içi olarak konferansa katılarak “Embracing the World Out of Order” konulu sunum gerçekleştirdi. Nordenstreng’in konuşmasının ardından başlayan ilk panel Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu moderatörlüğünde Ayça Kurdoğlu, Duygu Onay Çöker ile Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu ve Hanife Erişen’in gerçekleştirdiği sunumlar ile devam etti.

Konferansın ikinci paneli, Vasfi Çiftçioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söz konusu panelde Nihal Soğancı, Doç. Dr. Aysu Arsoy, Vasvi Çiftçioğlu ile Huri Yontucu ve Yrd. Doç. Dr. Canan Salih sunumlar gerçekleştirdi. Üçüncü panel ise Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç moderatörlüğünde Özker Kocadal ve Julie Alev Dilmaç, Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç, Reeta Nousiainen ile Yrd. Doç. Dr. Baruck O. Opiyo tarafından gerçekleşen sunumlar ile devam etti. Konferans kapsamında sunumlar 5-6 Nisan tarihlerinde de devam edecek.