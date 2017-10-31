DAÜ'de 'çocuklarda düz tabanlık' konusu ele alındı

DAÜ, “Bilimsel Sağlık” programında çocuklarda düz tabanlık konusu ele alındı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Bilimsel Sağlık” adlı televizyon programına bu hafta DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi, Protez Ortez Biyomekanik Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt konuk oldu. Söz konusu programda “Çocuklarda Pes Planus” (Düz Tabanlık) ele alındı.

Yrd. Doç. Dr. Yurt pes planusu tanımlayarak, bazı nedenlerden dolayı ayağın iç kısmında olan kavisinin düzleşmesi yani yere doğru yaklaşması olduğunu bildirdi. Bunun nedeninin postüral, kemik dizilimindeki hata kaynaklı, belirli hastalıklara (artrit gibi veya yumuşak doku hastalıklarına) bağlı olarak da gelişebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yurt, çocuklarda bu hastalığın farklı olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Yurt, “Çocuklarda bu ark oluşumunun tamamlanması 5-6 yaşı buluyor.” dedi.

Pes planus ile ayağı içe dönük basmanın farklı konular olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yurt, ayağın içe dönük şekilde basılmasının birçok nedeninden söz etti. Yrd. Doç. Dr. Yurt içe dönük şekilde basmanın 3-4 yaştan sonra hala devam ediyorsa, bir hekime başvurulmasının gerekliliğini belirtti. Öte yandan çocuğun ayağa basmaya başlamasından itibaren çıplak ayak ile yere temasını öneren Yrd. Doç. Dr. Yurt, çocuklarda ayakkabı seçiminin de önemine değindi.

Yrd. Doç. Dr. Yurt, 5-6 yaşından sonra hala düz tabanlık yani arkta düşüklük devam ediyorsa bunu egzersizlerle ve ayağın altına yapılmış özel ortezle destekleyerek tedavi edilebilebildiğini vurguladı. DAÜ Sağlıklı Yaşam Merkez’ne bağlı, Protez Ortez Biyomekanik Merkezi’nde de ayağı destekleyen özel ortezlerin üretildiğini bildiren Yrd. Doç. Dr. Yurt, hastaların muayene edildikleri bir doktor tarafından verilen reçete ve raporla merkeze başvurması halinde, merkezde kişiye özel tabanlık yapıldığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Yurt, bu ortezlerin gün içinde ayakta kalındığı sürece kullanılmasını ayrıca tavsiye etti.

Programın devamında yaklaşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Ankara Pediatrik Ortopedi ve Rehabilitasyon Derneği’nin işbirliğinde 3-4 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan Protez Ortez Sempozyumu hakkında da bilgiler verildi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek sempozyumdan bahseden Yrd. Doç. Dr. Yurt, sempozyumun KKTC’de ilk kez düzenleniyor olmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Yurt, Protez Ortez Sempozyumu’nun ana temasının “Serebral Palsi’li Çocuklarda Ortez Tedavisi, Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler” olduğunu belirterek 3 Kasım 2017’de yapılacak olan panellerde, serebral palsili çocuklarda kullanılan güncel değerlendirme ve analiz yöntemleri, cerrahi ve ortotik yaklaşımların ele alınacağını açıkladı. Sempozyumun ikinci günü olan 4 Kasım 2017 tarihinde ise atölye çalışmaları aracılığıyla serebral palsinin değerlendirme ve tedavisine yönelik, vaka üzerinde uygulamalı klinik eğitimler verileceğini ifade etti.



Bilimsel Sağlık programının söz konusu bölümü 1 Kasım 2017 Çarşamba günü, 19.15-20.00 saatleri arasında, BRT 2 kanalında yayınlanacaktır.