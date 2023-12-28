DAÜ'de Coşkulu Yeni Yıl Şenliği: Müzik, Dans ve Paylaşım Dolu Anlar

DAÜ’DE YENİ YIL ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonuyla 27 Aralık 2023 Çarşamba günü, 16:00 – 23:00 saatleri arasında, DAÜ Rektörlük Meydanı’nda Yeni Yıl Şenliği düzenlendi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Öğrencilerin ve Gazimağusa halkının yoğun ilgi gösterdiği ve doyasıya eğlendiği etkinlikte DJ Savage ve MC Shana gerçekleştirdiği performans ile etkinliğe katılanlara keyifli saatler yaşattılar. Noel korosunun yeni yıla özgü şarkılar seslendirdiği etkinlikte DAÜ Dans Kulübü çeşitli dans gösterileri yaptı. Gecede ayrıca yeni yıl temalı bando gösterisi de gerçekleştirildi.

Yiyecek ve içecek stantlarının kurulduğu etkinlik kapsamında DAÜ Tiyatro Topluluğu yüz boyama gerçekleştirirken, Fotoğrafçılık Kulübü ise çektikleri fotoğraflar ile katılımcıların anlarını ölümsüzleştirdi. Etkinlik alanına kurulan dilek ağacına katılımcılar dileklerini asarak yeni yıldan beklentilerini belirttiler. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri öğrencilere gıda paketi dağıtımı yaparken, Oza kahve tarafından ücretsiz kahve dağıtımı gerçekleştirildi. Gecede, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen giysi kampanyası kapsamında toplanan eşyalar öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca Hayvanlara Yardım Kulübü kampüste yaşayan can dostlar için mama bağışı kabul etti.

Katılımcılar, etkinlik alanına kurulan 360 derece video çekimine yoğun ilgi göstererek DAÜ’de yeni yıl coşkusunu sosyal medya platformlarından paylaşma fırsatı yakaladılar. Ayrıca kurulan bir el işi atölyesi standında, küçülen kâğıttan çeşitli hediyelik eşyalar yapıldı. Geceye katılan tüm katılımcılar yeni yıl coşkusunu yaşayarak keyifli saatler geçirmenin keyfine vardılar.