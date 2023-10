DAÜ'de rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç güven oyu aldı.

Yapılan güven oylamasında Prof. Hasan Kılıç'a %88,5 oranında güven oyu çıktı.

DAÜ'nün yeni Rektörü Prof. Hasan Kılıç oldu.

Prof. Dr. Hasan Kılıç Kimdir?

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Hasan Kılıç, askerlik dönemi sonrasında bir yıllık öğretmenlik deneyiminin ardından Turizm İşletmeciliği alanında deneyim kazanmak ve eğitim almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Çeşitli otellerin farklı departmanlarında ve yöneticilik kademelerinde çalışarak turizm sektöründeki ilk deneyimlerini kazanmıştır. Kıbrıs'a döndükten sonra Celebrity-Chateau Lambousa otelinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. O dönem adı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı olan Bakanlığa bağlı Turizm Tanıtım ve Pazarlama dairesinde Tanıtma ve Pazarlama Memurluğu yapan Prof. Dr. Kılıç, kısa bir süre sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda akademik dünyaya adım atmış ve 2013 yılında Profesörlük unvanını almıştır. 2003 yılında, farklı deneyimler kazanmak için davet üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'nin Makao özerk bölgesine gitmiş, orada dersler vermiş, araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları Tourism Management, Service Industries Journal, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Anatolia gibi üst düzey dergilerde yayınlanmıştır. Kıbrıs görüşmelerinde Ekonomi Alt Komitesi Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs'ı temsil etmiştir. 2008-2009 yıllarında Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde aktif olarak yer almıştır. Yeni kurulan Kıbrıs Gastronomi Turizm Derneği’nin (GASTUR) Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Kılıç, bir çok projenin gerçekleşmesinde aktif olarak rol almıştır. Şu an Turizm Bakanlığı ile birlikte ülkemizin turizm planlaması ve kapasite ölçümü ile ilgili projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kılıç, hizmet işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, turizm planlaması, gastronomi, turizm ve konaklama işletmeciliği alanlarında eğitim ve araştırmalar yapmış olup, bu alanlarda dersler vermekte ve yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerini yönetmektedir.