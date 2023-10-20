  • BIST 7510.68
  • Altın 1794.905
  • Dolar 27.9879
  • Euro 29.6794
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

DAÜ'de rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç güven oyu aldı

» »
DAÜ'de rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç güven oyu aldı
DAÜ'de rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç güven oyu aldı

DAÜ'de rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç güven oyu aldı.

Yapılan güven oylamasında Prof. Hasan Kılıç'a %88,5 oranında güven oyu çıktı.

DAÜ'nün yeni Rektörü Prof. Hasan Kılıç oldu.

 

Prof. Dr. Hasan Kılıç Kimdir?

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Hasan Kılıç, askerlik dönemi sonrasında bir yıllık öğretmenlik deneyiminin ardından Turizm İşletmeciliği alanında deneyim kazanmak ve eğitim almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Çeşitli otellerin farklı departmanlarında ve yöneticilik kademelerinde çalışarak turizm sektöründeki ilk deneyimlerini kazanmıştır. Kıbrıs'a döndükten sonra Celebrity-Chateau Lambousa otelinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. O dönem adı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı olan Bakanlığa bağlı Turizm Tanıtım ve Pazarlama dairesinde Tanıtma ve Pazarlama Memurluğu yapan Prof. Dr. Kılıç, kısa bir süre sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda akademik dünyaya adım atmış ve 2013 yılında Profesörlük unvanını almıştır. 2003 yılında, farklı deneyimler kazanmak için davet üzerine Çin Halk Cumhuriyeti'nin Makao özerk bölgesine gitmiş, orada dersler vermiş, araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları Tourism Management, Service Industries Journal, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Anatolia gibi üst düzey dergilerde yayınlanmıştır. Kıbrıs görüşmelerinde Ekonomi Alt Komitesi Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs'ı temsil etmiştir. 2008-2009 yıllarında Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde aktif olarak yer almıştır. Yeni kurulan Kıbrıs Gastronomi Turizm Derneği’nin (GASTUR) Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Kılıç, bir çok projenin gerçekleşmesinde aktif olarak rol almıştır. Şu an Turizm Bakanlığı ile birlikte ülkemizin turizm planlaması ve kapasite ölçümü ile ilgili projenin  yürütücülüğünü yapmaktadır. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kılıç, hizmet işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, turizm planlaması, gastronomi, turizm ve konaklama işletmeciliği alanlarında eğitim ve araştırmalar yapmış olup, bu alanlarda dersler vermekte ve yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerini yönetmektedir.

prof.-dr.-hasan-kilic.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mail attı ve istifasını açıkladı…22 Eylül 2023 Cuma 10:28
  • Özersay DAÜ'degecikmeden bir güven/güvensizlik oylaması anlamına gelecek bir seçim yapılması gerektiğini açıkladı15 Eylül 2023 Cuma 14:28
  • Erhürman: DAÜ Rektörlüğü kendilerini seçenlerin güvenini tazeleme yolunu seçmelidir15 Eylül 2023 Cuma 12:35
  • Mali Kriz... DAÜ'de VYK Rektörü gereğini yapmaya çağırdı... Senatörler gayri resmi toplandı...14 Eylül 2023 Perşembe 19:41
  • DAÜ'de hareketli saatler... Senato devreye giriyor.. Hocanın'ın istifası isteniyor...14 Eylül 2023 Perşembe 13:09
  • DAÜ'de yaprak dökümü... 15 Civarında Profesör istifa etti... İletişim Dekanı da bugün istifa ettiğini açıkladı...07 Eylül 2023 Perşembe 18:50
  • DAÜ-SEN: "Senato devre dışı bırakıldı! Rektör Senatonun onurunu koruyacak mı?"03 Eylül 2023 Pazar 17:26
  • DAÜ-SEN: "Okulumuz kötü bir nihai sonuca doğru hızla ilerlemektedir"01 Eylül 2023 Cuma 16:44
  • Kriz derinleşiyor...DAÜ'ye rekor sayıda öğrenci geldi ama maaşlar yine tam ödenemedi!31 Ağustos 2023 Perşembe 16:31
  • YDÜ’nün 2023- 2024 güz dönemi pedagojik formasyon programı başvuruları devam ediyor08 Ağustos 2023 Salı 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti