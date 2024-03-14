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DAÜ'de 'Türk'ün Özü Akif'in Sözü' Konulu Konferans Düzenlendi

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DAÜ'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un Anısına Önemli Konferans
DAÜ'de 'Türk'ün Özü Akif'in Sözü' Konulu Konferans Düzenlendi

DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE “TÜRK’ÜN ÖZÜ AKİF’İN SÖZÜ” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi iş birliğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde “Türk’ün Özü Akif’in Sözü” konulu konferans gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de kabulü dolayısı ile düzenlenen etkinlik, 11 Mart 2024 Pazartesi günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

 

Söz konusu konferans ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 103’üncü yıl dönümünde Marş’ı ve şairi Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak, verdiği mesajları içinde bulunulan yüzyılda daha iyi yorumlamak amaçlandı. Düzenlenen konferansa T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Akgün, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

 

Etkinlik açılışında konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi Rektör Yardımcısı Dr. Zeki Akçam, kendisinin de bir DAÜ lisans mezunu olduğunu ve DAÜ ile iş birliği içerisinde bir etkinlik yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, DAÜ’ye Gazimağusa’daki programın ev sahipliğini yaptığından dolayı teşekkürlerini iletti.

 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Türklük Bilimi sahasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Mustafa Argunşah ve Prof. Dr. Hülya Argunşah “Türk’ün Özü Akif’in Sözü” konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mustafa Argunşah DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem kendisinin hem de Prof. Dr. Hülya Argunşah’ın DAÜ’de belli bir süre görev aldığını ve DAÜ ile her zaman gurur duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Mustafa Argunşah konuşmasında DAÜ’nün hem adanın hem de Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden birisi olduğunu bildirdi. Sunumlarında Mehmet Akif Ersoy’un 103 yıldır aralıksız olarak hem Türkiye’de hem de KKTC’de her yerde gururla söylenen İstiklal Marşı’nın şairi olduğunu dile getirerek, bugün Mehmet Akif Ersoy’u anmak için bir araya gelindiği vurgulandı.

 

Katılımın yoğun olduğu etkinlik sonunda Prof. Dr. Karatepe tarafından Prof. Dr. Mustafa Argunşah’a, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin tarafından da Prof. Dr. Hülya Argunşah’a katkılarından dolayı DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.

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