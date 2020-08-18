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DAÜ’den Yeni Çevrim İçi Kayıt Sistemi

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DAÜ’den Yeni Çevrim İçi Kayıt Sistemi
DAÜ’den Yeni Çevrim İçi Kayıt Sistemi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), COVID-19 pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, öğrencilerine kayıt işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla, mevcut kayıt sistemine ek olarak, yeni bir çevrim içi kayıt sistemi tasarladı. 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Üniversitemize ilk kez kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını “kayit.emu.edu.tr” adresli web sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecekler. Yeni tasarlanan çevrim içi kayıt sistemi öğrencilerin öğrenim harcı ödemelerini peşin veya taksitli olarak yapabilmelerine de olanak sağlamaktadır.

Söz konusu çevrim içi kayıt sistemi, ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Doğu Akdeniz Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları için kullanılabilecek. 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibariyla kullanıma açılan yeni çevrim içi kayıt sisteminin diğer bir amacı ise öğrencilerimize hızlı ve kolay kayıt yapma imkanı yanında kayıt ofislerimizde yaşanabilecek kalabalık ortamlara girmeden kayıtlarını internet üzerinden yapabilme imkanı sunmaktır.

Diğer yandan dileyen öğrencilerimize uygun koşullarla bankalardan öğrenim harcı kredisi imkanı yaratılmıştır. Sanal POS üzerinden öğrenim harçlarının taksitlendirilmesi konusunda ise çeşitli bankalarla anlaşma sağlanmış durumdadır. Kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz bu hizmetten de yararlanabileceklerdir.

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