DAÜ’nün gazeteci adayları ilk kez çevrimiçi sunum ile jüri karşısına çıktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri, hazırladıkları dijital gazeteler ile jüri karşısına çıktılar. 2019-2020 Bahar Dönemi mezun adaylarının, bitirme projeleri kapsamında hazırladıkları dijital gazeteler, bu dönem ilk kez online jüri toplantısı ile değerlendirildi. DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ve Dr. Engin Aluç’un danışmanlığında hazırlanan gazeteler içerisinde, günlük gazete formatının yanı sıra, dergi formatında bir çalışma da görücüye çıktı.Jüri üyeleri arasında DAÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve Detay Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Oshan Sabırlı’nın da içerisinde bulunduğu sunumlara, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy ile DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Engin Aluç da değerlendirmeleriyle katıldı. 2 saatten fazla süren sunumlara deneyimli gazeteci Oshan Sabırlı, araştırmalarını sürdürdüğü Macaristan’dan katıldı. COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm üniversite ile birlikte Mart ayında uzaktan eğitim sistemine geçen DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, bu yıl ilk kez çevrimiçi jüri deneyimini öğrencilere ve jüri üyelerine yaşatmış oldu.

Gazeteler jürinin beğenisine sunuldu

Jüri tarafından değerlendirilen 3 gazete, haber seçimi, kullanılan dil, görsel tasarım, etik değerler, eleştirel bakış ve haberlerin sayfalara göre dağılımı gibi başlıklar altında mercek altına alındı. Değerlendirmeye tabi tutulan gazeteler içerisinde, Ali Ertoprak'ın hazırlamış olduğu “Kıbrıs'ın Sesi” gazetesi, Muhammed Ağar'ın “Ulak” gazetesi ve Ahmet Tilki'nin "Gazetilki" gazetesi bitirme projeleri kapsamında jüri değerlendirmesinden geçti.Çevrimiçi değerlendirme toplantısı, jüri üyelerinin değerlendirmelerinin yanı sıra sektör deneyimlerini de öğrencilerle paylaşma fırsatı buldukları bir platform oldu.

Sabırlı: “Kendinizi farklı alanlarda geliştirin”

Öğrencilerin hazırlamış oldukları gazeteleri genel anlamda başarılı bulan gazeteci Oshan Sabırlı, kendi deneyimlerinden yola çıkarak öğrencilerin kendilerini her alanda geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Yeri geldiğinde tasarımı, interneti ve diğer konuları bilmenin öğrencilerin avantajına olacağına değinen Sabırlı, öğrenciliği döneminde radyoculuk, gazetecilik ve halkla ilişkiler alanlarında bilgi sahibi olduklarını ve sektörde bu bilgilerin avantajını kullandıklarını sözlerine ekledi. Sabırlı sözlerine şöyle devam etti: “Çağ internet çağı, çağ mobil uygulama çağı, COVID-19 sürecinde bunu çok iyi anladık. Yazılı basın hep olacak ama format değişecek.”

Ersoy: “Sektör deneyimi şart”

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, bitirme projelerini sunan öğrencilerin lisans dönemleri boyunca ve sonrasında mutlaka sektör deneyimi kazanmaları gerektiğine dikkat çekerek, gazetecilik mesleğinin bitmeyeceğini ve donanımlı çalışanların dönüşen ve değişen medyada daima öne çıkacaklarını söyledi. Sektör deneyimi olan akademisyenlerin vermiş oldukları derslerle donanım konusunun önemini kanıtladıklarına da değinen Ersoy, kişisel çabanın önemine de değindi. Doç. Dr. Ersoy ayrıca Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nün akademik kadrosu, altyapı imkanları ve öğrencilere sunduğu imkanlar sayesinde sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak eleştirel bakışa sahip, araştırmacı ve yeni medyayı iyi kullanan mezunlar verdiğini vurguladı.

Aluç: “Derslerde eleştirdiğimiz medya yapısını yaşayarak öğrenin”

Mezuniyet sonrası akademiye devam etmeyi düşünen öğrenciler için sektörü de mutlaka deneyimlemelerini tavsiye eden DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Öğretim Üyesi Dr. Engin Aluç, derslerde eleştirilen medyanın yapısını birebir yaşayarak görmenin önemine dikkat çekti. Dr. Aluç, lisans sonrası medya sektöründe bulunup daha sonra tekrar akademiye yüksek lisans ve doktora için dönen öğrencilerin katılımcı gözlemci konumunda medyanın sahiplik yapısı, yayın politikası ve editöryal süreç gibi birçok konuyu daha iyi anlayabileceklerini dile getirdi. Dr. Aluç sözlerine şöyle devam etti: “Sektöre yüksek lisans sonrası gittiğim için bilgilerim daha tazeydi ve daha eleştirel bakabildim. Bir taraftan sayfa tasarımı yaparken, diğer taraftan gazetedeki hiyerarşik yapıyı, haberin ve reklamın üretim sürecini, manşetlerin gün içinde defalarca değiştiğini ve buna benzer konuları yaşayarak öğrendim. Sizlerin de lisans ya da yüksek lisans sonrası sektörü yaşayarak öğrenmenizi tavsiye ederim.”