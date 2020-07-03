Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü' bir aldatmacadır, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şehir Üniversitesinin kapatılması kararını eleştirdi. Davutoğlu, Artık “Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü” aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Türkiye’deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır; çünkü çevresini bu odaklarla dokuyan da bizzat kendisidir. İktidarın yolu da, yol arkadaşları da ortada” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Esenyurt İlçe Kongresi’nde konuştu. Korona virüsü salgınına karşın teşkilatlanma çalışmalarının ara verilmeden sürdürüldüğü belirten Davutoğlu, 63 il ve 245 ilçe teşkilatının kurulduğunu söyledi.

Her hafta birkaç il ve ilçe kongresi yapacaklarını anlatan Davutoğlu, “Bizlerin tek bir davası (siyasi hedefi) vardır. Bu dava partilerin, kurumların, kişilerin üstündedir. Bu dava bir iktidar veya güç davası değildir. Bu dava kişisel bir dava asla değildir. Bu dava kula kulluğun bitirilmesidir. Bu dava insan onuru davasıdır” dedi.

‘İKTİDARIN MESAJI: YA BOYUN EĞECEK YA DA BİAT EDECEKSİNİZ’

Türkiye’yi yönetenlerin iktidarda kalmanın dışında başka bir gündemleri bulunmadığını söyleyen Davutoğlu, Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasını eleştirdi. Davutoğlu şunları söyledi:

“28 Şubat’ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla kapatıldı. Bu zalimliği, gaddarlığı, vicdansızlığı niye yaptılar biliyor musunuz? Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar-dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor: Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye olacaksınız. İktidar ve 28 Şubatçı ortaklarının Türkiye’si adaletsizliğin, hukuksuzluğun ve zorbalığın olduğu bir Türkiye’dir. Herkes kendilerine biat etsin istiyorlar. Farklı bir düşünce serdedilmesine, farklı bir görüş bildirilmesine tahammülleri yok.”

‘İKTİDARIN YOLU DA YOL ARKADAŞLARI DA ORTADA’

Kongreye katılanlara seslenen Davutoğlu, “Siyasi rekabetin de bir ahlakı ve namusu yok mu? Sizi kötülük yapmaktan alıkoyacak hiçbir değeriniz kalmadı mı? İktidarınızı korumak için her şeyi mubah mı görmeye başladınız? AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimin bu yaşananlar karşısında içlerinin kan ağladığını biliyorum. Binlercesinin çocuklarının okuduğu Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasını Cumhurbaşkanı en başta onlara açıklayamaz. Ama geldiğimiz nokta herkesin başını ellerinin arasına alıp düşünmesini gerektiriyor. Artık “cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü” aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Türkiye’deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır; çünkü çevresini bu odaklarla dokuyan da bizzat kendisidir. İktidarın yolu da, yol arkadaşları da ortada” dedi.

‘SANIYORLAR Kİ KALİTE STANDARDI KALKINCA KALİTESİZLİKLERİ GÖRÜNMEZ OLUR’

Kendi birikimine güvenemeyen ve özgüvenini kaybeden otoriter yöneticilerin “senden daha nitelikli olanları ya tasfiye et ya da boyun eğdir!” yaklaşımı içinde olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Bugün olan da budur. Şehir Üniversitesi’nin kalitesi onları korkuttu. Zannediyorlar ki kalite standardı ortadan kalkınca kalitesizlikleri görünmez olur. Mesela sıfır makaleli rektörlerin olduğu bir ortamda cehaletin örtülmesi daha kolaydır diye düşünüyorlar” dedi. Davutoğlu, Şehir Üniversitesi’nin kapatıldığı 29 Haziranı her yıl ‘Akademik özgürlükler günü’ olarak anacaklarını söyledi.

‘ÜLKEYİ AİLE DEVLETİ AKLIYLA YÖNETENLERDEN HER ŞEY BEKLENİR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dislike rekoru kırdığı konuşmadan dört gün sonra sosyal medyayı, YouTube’u kapatacağız dediğini aktaran Davutoğlu, “Kapatmaya alıştılar bunlar. Kapatmadan duramıyorlar. YouTube’u, Twitter’ı, Instagram’ı kapatabilir misiniz? Sizden her şey beklenir. Ülkeyi kabile devleti, aile devleti aklıyla yönetenlerden her şey beklenir” dedi. Davutoğlu sosyal medya düzenlemesi ile ilgili şunları söyledi:

“Geleneksel medyayı kontrolünüz altına aldınız. Kimin konuşacağını, neler konuşulacağını sizler belirliyorsunuz. Geleneksel medya kanallarında sizi rahatsız edecek hiç bir konuşma, hiçbir haber yapılamıyor. Ama sosyal medya platformlarını kontrolünüz altına alamıyorsunuz. Mesajları, haberleri, kişileri engelleyemiyorsunuz. Sizi asıl rahatsız eden bu. Sizden başka kimse konuşmasın, sizin fikirleriniz, görüşleriniz dışında hiçbir görüş ortaya konulmasın istiyorsunuz. Gençler! Gelecek Partisi sosyal medyayı, interneti sizlerin bu çağdaki en önemli özgürlük alanınız olarak görmektedir. Bu alana kim elini uzatırsa karşısında Gelecek Partisi’ni bulacaktır. İktidarın Gelecek Vizyonu: Üniversite kapat, sosyal medyayı kapat, Türkiye’yi kapat. Bizim cevabımız: üniversiteler açacağız, medyanın önünü açacağız, Türkiye’yi dünyaya açacağız.