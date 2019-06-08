Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan, yeni parti için tarih verdi

Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın da adının geçtiği yeni parti iddiaları için tarih verdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracakları iddia edilen yeni parti için sonbaharda harekete geçeceklerini ifade etti.

Yeni parti kuracakları iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski ekonomi Bakanı Ali Babacan’la ilgili haberler dünya gündeminde de yer bulmaya başladı. The Economist'te yer alan ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisi içinde bir isyanla karşılaşabilir’ başlıklı makalede, Gül ve Babacan’ın sonbaharda harekete geçeceği belirtildi. Ayrıca aynı makalede açıklamalarına yer verilen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan yazar Etyen Mahçupyan, Gül ve Babacan’ın yeni parti için bu yılın başında hazır olduğunu ama 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasını bekleme kararı aldıklarını söyledi. Mahçupyan, “Sonbaharda harekete geçecekler” ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ İÇİN KAYBETMEK UTANDIRICI OLACAK'

The Economist ise böyle bir adıma dair gelişmelerin, İstanbul’da tekrarlanacak belediye başkanlığı seçimine bağlı olduğu yorumunu yaptı. Dergi, “Erdoğan için ülkenin en büyük kentini ilk seferde kaybetmek acı vericiydi. Üç ay içinde ikinci defa kaybetmek ise bir meşruiyet krizine yol açacak kadar utandırıcı olabilir. AK Parti içinde kendisini eleştirenler, seslerini yükseltme cesaretini bulabilir” ifadelerini kullandı.

Economist dergisi, Türkiye’de yeni bir muhafazakâr partinin AK Parti desteğinde kayda değer bir hasar yaratmasının beklenmediğini belirtse de, “Erdoğan bu girişimi en başından engelleyebilir. Fakat hayata geçerse, partisi içinden karşılaştığı en ciddi meydan okuma olacaktır” diye yazdı.