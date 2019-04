"Davutoğlu'nun manifestosu, ıslahat için referans bir metin"

Karar yazarı Hakan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim olan Ahmet Davutoğlu'nıun Erdoğan’a karşı manifesto niteliğinde yazdığı 15 sayfalık metni "Islahat için referans bir metin" sözleriyle tanımladı. Albayrak manifestodan kesitler paylaşarak, "Temel siyasi ve iktisadî meselelerimizin ve onları çözüme kavuşturmak için uyulması gereken kriterlerin resm-i geçidi bu" dedi.

Uzun süredir yeni parti kurmaya hazırlandığı konuşulan Davutoğlu, Erdoğan’ın “tek adam” konumunu eleştirmiş; muhaliflerin tutuklanması, hukuk ihlalleri, YSK’nın KHK ile ihraç edilen seçim galiplerine mazbata vermemesine tepki göstermişti. Davutoğlu milletin tercihlerinin iktidar aleyhine değiştiğinin altını çizmişti.

Albayrak'ın "Davutoğlu’nun ıslahat çağrısı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve Türkiye’nin gidişatına dair fikirlerini, uyarılarını, tavsiyelerini içeren 15 sayfalık bir beyanname yayımladı.

Metnin hülasası: AK Parti köklerine dönmeli, adalet ve hürriyet ihya edilmeli, ekonomi yönetimine aklıselim hakim olmalı.

***

AK Parti bahsinden bazı kesitler:

“Öncelikle siyasi ahlakın temelini dokuyan ilkeler ve değerler konusunda söylemde ve eylemde yaşanan sapmalar toplumsal vicdan ile buluşulmasını engelleyen en önemli bariyerdir. Ben-merkezci kibirli bir dil ile tevazudan kopuş, mahviyet (alçak gönüllülük – H.A.) vurgusu yaparken en küçük birimlerdeki siyasilerin bile adlarını sokaklara, okullara ve binalara verme yarışı içine girmeleri, sürekli görünür ve bilinir olma dürtüsüyle gündeme gelmek için her türlü çabanın gösterilmesi, kullanılan dil ile sergilenen tavır arasındaki uçurumun alabildiğine açılması, kutsal değerlerimizin siyasi çıkarlar uğruna hoyratça kullanılması, alınan görevlerin kişiye has olduğu unutularak bütün bir aile ve çevrenin etki kurma çabaları, siyasi rakip görülen kişilerin yıpratılması için sosyal medya operasyonları dahil her türlü iftiranın yaygınlık kazanması, bir ömrünü bu davaya adamış ve ortak mücadele vermiş insanların toplumsal itibarlarının yok edilmesine dönük ithamlara sessiz kalınarak dolaylı destek verilmesi ve geçmişte en önemli değerimiz olarak gördüğümüz vefa duygusunun ciddi şekilde zedelenmesi üzerinde açık yüreklilikle düşünülmesi gereken hususlardır.”

“Temel değerler ve ilkeler düzeyinde yaşanan savrulma siyasi söylemimizi de doğrudan etkilemiştir. Son yıllarda partimizin insan-odaklı, insan haklarına dayalı, özgürlükçü, reformcu, kuşatıcı, kendinden ve geleceğinden emin siyasi söyleminin yerini devletçi, güvenlikçi, statükocu ve salt beka endişelerine dayalı bir söylem almıştır...”

“…kendisini partimizin kurullarının üstünde gören ve adeta paralel bir yapı gibi partiyi yönetmeye çalışan bir odağın ortaya çıkması ve partinin seçilmiş yetkililerini ve kurullarını devre dışı bırakmaya kalkışması teşkilat kurumsallaşmasının özünü sakatlamıştır…”

“…ittifak siyaseti partimizi dar bir siyasi dile ve kimliğe hapsederek, ülkenin her bölgesini ve toplumun her kesimini kucaklayan özgün duruşumuza zarar vermiştir...”

“Özetle bugün partimiz her açıdan bir yenilenme ihtiyacı içindedir…”

***

Demokrasi, hukuk devlet, ifade hürriyeti bahsinden bazı kesitler:

“Beka endişeleri demokrasiyi askıya alma heveslerinin gerekçesi olamaz. Aksine devletimizin bekasının temeli demokratik meşruiyettir…”

“Yakın tarihimizde ülkemizin ve milletimizin geleceğini tehdit eden en hain girişimi 15 Temmuz gecesi durduran güç milletçe gösterdiğimiz onurlu direniştir; bu direnişi nihai zafere taşıyacak olan ise bu yargı sürecinde adalet terazisinin doğru işletilmesidir… FETÖ ile tavizsiz verilmesi gereken mücadelede farklı kişilere farklı kriterler uygulanması, yürütülen mücadeleye zarar vermektedir. Bu konuda hukukun en temel ilkesi olan ‘suçların şahsiliği’ ilkesi özenle korunmalıdır. Bazı durumlarda, örgüt okullarında okumuş, kardeş ya da akrabaları örgütün ve darbe sürecinin önemli elemanları arasında olan kişilerin en üst düzey devlet görevlerine atanmasında sakınca görülmezken alt düzey bir memurun yakınlarından birinin yine alt düzey bir ilişkisi sebebiyle işten çıkarılması kamu vicdanında FETÖ ile mücadele konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır…”

“(FETÖ, PKK, DAEŞ ve DHKPC terörüne karşı) haklı mücadele ara vermeksizin sürmelidir. Ancak, bu mücadele sırasında özgürlük-güvenlik dengesinin hassas ölçülerine özen gösterilmesi yürütülen mücadelenin geniş halk kesimlerince benimsenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Farklı görüş beyanının terörle özdeşleştirilmesi ve siyasi farklılıkların ihanetle anılır hale gelmesi hem milli birliğimize zarar vermekte hem de kriz dönemi algısının süreklilik kazanması üzerinden demokrasiye, siyasete ve ekonomik hayata büyük darbe vurmaktadır...”

“Özgür düşüncenin, eleştirinin temel unsuru olan ve gelişmiş demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen basın ise tek elden yönetilen bir propaganda aracı haline gelmiştir. Gerçek basın özgürlüğü demokrasimizin bağışıklık sistemidir. Bunu yok etmek, usulsüz ve baskıcı metotlarla basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye’nin zihni kapasitesini daraltmaktadır…”

***

Ekonomik kriz bahsinden bazı kesitler:

“Yaşanan ekonomik krizi, varlığını inkâr ederek yönetemeyiz…”

“Ekonomi politikalarıyla ilgili kararların gerçeklikten uzak, piyasanın uygulamalarına ve ekonomi biliminin yasalarına aykırı biçimde alındığı, uygulamalarda keyfî ve tarafgir davranıldığı kanaati yayılmışsa yönetime olan güven kaybolur…”

“Görüntüyü kurtarmak için zaten zor durumda olan kesimleri suçlayıcı ve buyurgan bir dil kullanmak, piyasa kuralları içinde oluşması gereken dengeleri baskı uygulayarak piyasaya rağmen oluşturmaya çalışmak, Türkiye’nin kalkınması için yararlanması gereken küresel yatırımcıları ürkütmek ise kesinlikle kaçınılması gereken çıkmaz yollardır...”

***

15 sayfa uzun mu? Uzun.

Yine de bu ‘manifesto’yu başından sonuna kadar okumanızı tavsiye ederim (Bkz. Davutoğlu’nun sosyal medya hesapları).

Temel siyasi ve iktisadî meselelerimizin ve onları çözüme kavuşturmak için uyulması gereken kriterlerin resm-i geçidi bu.

Islahat için bir referans metin.