DC Studios’un yeni başkanları açıklandı

Warner Bros. Discovery, yönetmen James Gunn ve yapımcı Peter Safran ile DC Studios'un eş başkanları ve CEO'ları olarak anlaştığını duyurdu.

“Guardians of the Galaxy” serisi ve “The Suicide Squad” gibi filmleri yöneten James Gunn ile “Aquaman”, “Shazam” ve “Flatliners” gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Peter Safran, DC Studios’un yeni başkanları oldular.



Daily Mail’in haberine göre, yeni görevlendirmeyle birlikte Gunn ve Safran, Warner Bros. Discovery başkanı ve CEO’su David Zaslav’a raporlama yapacaklar.

BİREYSEL PROJELERE DE DEVAM

İki isim yaptıkları açıklamada, “Çocukluğumuzdan beri sevdiğimiz bu DC karakterlerinin yöneticisi olmaktan onur duyuyoruz. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn ve DC’nin diğer istikrarlı karakterlerine yürekten bağlıyız.”

“Bu en büyük, en güzel ve en görkemli hikayelerden bazılarını anlatırken, dünyanın dört bir yanında tiyatral deneyimi canlandırmaktan heyecan duyuyoruz” dediler.

Şirket, 1 Kasım’dan itibaren ikilinin stüdyonun DC Comics’in başkanlık görevlerinin yanı sıra film, TV ve animasyon projelerine de tekil olarak devam edeceklerini açıkladı.

DC Films olarak da bilinen birimin başında son dört yıldır Walter Hamada bulunuyordu. Hollywood Reporter’a göre Gunn ve Safran’ın pozisyonlara atanması, Hollywood’da çeşitli spekülasyonlara yol açan ve aylarca süren arayışı sonuçlandırdı.