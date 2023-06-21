  • BIST 5.251,61
  • Altın 1464.176
  • Dolar 23.5634
  • Euro 25.7043
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Değirmenlik, Demirhan, Minareliköy ve Çatalköy’de bugün elektrik kesintisi olacak

» »
KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün, Değirmenlik, Demirhan, Minareliköy ve Çatalköy’de elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
Değirmenlik, Demirhan, Minareliköy ve Çatalköy’de bugün elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Değirmenlik, Demirhan, Minareliköy ve Çatalköy’de elektrik kesintisi meydana geleceği bildirildi.  

Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy bölgelerine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği açıklandı.  

Açıklamada, Çalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri bölgesi ve Şehit Çocuğu Arsaları bölgesine 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elertrik verilemeyeceği duyuruldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meriç köyünde izinsiz girdiği arazide ekinlere zarar verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı20 Haziran 2023 Salı 17:43
  • KKTC'de Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2023)20 Haziran 2023 Salı 16:32
  • Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde bugün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı20 Haziran 2023 Salı 16:31
  • Yaz geldi yangınlar başladı...20 Haziran 2023 Salı 15:33
  • Henüz açılmamış "Yeni Ercan'a" özel uçak yanlışlıkla indi!20 Haziran 2023 Salı 15:31
  • İki zanlı cezaevine gönderildi20 Haziran 2023 Salı 15:30
  • Uyuşturucu madde yetiştirdiği ve kullandığı tespit edilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı20 Haziran 2023 Salı 15:19
  • Nisan Ayına Ait Burslar Ödendi20 Haziran 2023 Salı 14:45
  • 6 Kişi Yaralandığı Kazada Alkollü Sürücü Mahkemeye Çıkarıldı20 Haziran 2023 Salı 14:21
  • Çatalköy’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek20 Haziran 2023 Salı 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti