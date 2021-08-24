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Delhi’den kirli havayı temizlemek için duman kulesi girişimi

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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyanın en kirli 15 şehrinden 14'üne sahip olan Hindistan'dan yeni bir girişim... Delhi, kirli havasını temizlemek için duman kulesine başvurdu.
Delhi’den kirli havayı temizlemek için duman kulesi girişimi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Hindistan, dünyanın en kirli 15 şehrinden 14’üne sahip. Delhi’de hava kalitesi endeksi genellikle 1.200’e yükselirken uluslararası olarak önerilen güvenli sınır ise 50. Delhi’deki kirliliğin boyutu ise gündelik yaşama şu şekilde yansıyor: Duman mevsiminde, kırsal kesimde mahsul yakmak kirliliği kötüleştirdiğinden, çocukların ciğerlerini korumak için okullar kapatılır, uçuşlar başka yönlere çevrilir ve aileler pek çoğunun karşılayamayacağı pahalı hava temizleyicileri satın alır.

Yetkililer kirli hava sorununa çare olması için duman kulesine başvurduklarını açıkladılar. Uzmanlara göre ise şehrin büyüklüğü ve kirliliğinin ölçeği göz önüne alındığında, havasını temizlemek için 2,5 milyon duman kulesine ihtiyaç duyulacak.

Çevreciler ise Delhi’nin duman kulesinin sadece halk üzerinde huzursuzluğu yatıştıracak bir girişim olduğunu öne sürüyor. Yetkililer, 1,5 milyon sterlinlik kulenin her yıl binlerce ölümün nedeni olarak görülen kirlilik seviyelerini azaltacağını söyledi. Temiz hava kampanyaları düzenleyen çevreciler ise 25 metrelik kulenin faaliyetini çölde klimayı açmaktan farksız olarak yorumladı.

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