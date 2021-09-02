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Delta varyantı gölgesinde eğitim… Dünyada okullar nasıl açılıyor: Sınıfta konuşmak yasak, yemekler evden

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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 4.5 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan salgının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor.
Delta varyantı gölgesinde eğitim… Dünyada okullar nasıl açılıyor: Sınıfta konuşmak yasak, yemekler evden

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 4.5 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan salgının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Delta varyantının gölgesi altında Asya – Pasifik ülkelerinde eğitimin nasıl yeniden başladığını mercek altına aldı. İşte o ülkeler ve eğitim için aldıkları önlemler…

Çin: Ülkede Delta varyantı Temmuz ayının sonu itibarıyla yayılmaya başladı. Okulların yaz tatilinde olduğu sırada seyahatlerin artmasıyla, ülkede 2020’den bu yana en çok vaka görülen dönem kayıtlara geçti. 31 bölgeye yayılan vakalarda başkent Pekin de başı çekiyor.

Milyonlarca kişiye toplu testlerin uygulandığı ülkede okullar kısıtlamalarla birlikte Eylül ayı itibarıyla yeniden açılıyor. Nanjing’de ilk ve ortaokul öğrencileri için yüksek riskli bölgelerde eğitim iki hafta gecikmeli başlayacak.

TÜM AİLEYE AŞI ŞARTI

Pekin, Şanghay ve Siçuan’da okullar bu ay içinde normal tarihinde açılacak. Pekin’de öğrenci ve öğretmenlerden negatif test şartı isteniyor. Shenzhen’de zorunlu ateş ölçümü, maske kullanılması, sosyal mesafe ve el yıkanması gibi kurallar şart koşuluyor.

Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz ay öğrencilerin aşılanması gerektiği yönünde yerel yönetimlere çağrıda bulunurken, Guangxi gibi bazı bölgelerde 17 yaşına kadar tüm çocukların aşılanma imkanı bulunuyor. Çocuğun okula dönebilmesi için tüm ailenin aşılanma şartının uygulandığı bölgeler de var.

ÖĞRENCİLER İKİ GRUPTA

Japonya: Salgında beşinci dalgayla mücadele edilen ülkede, gençler arasındaki vakalar keskin artış gösteriyor. 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer ve Moderna aşıları için izin çıksa da, aşılama beklenildiği kadar hızlı ilerlemiyor.

Bu aşamada okullar vakaların düşük kalması için farklı kısıtlamalar uyguluyor. Yerel yönetimler, yaz tatilinin bitiş tarihini erteleyip ertelememe konusunda söz hakkına sahip. Bu noktada bazı yerel hükümetler tatili uzatırken, bazıları ise normal tarihte okula dönen öğrencileri sabah ve öğlen olmak üzere iki gruba böldü.

Eğitim Bakanı Koichi Hagiuda, bir sınıfta birden fazla vaka görülmesi durumunda, söz konusu okulda derslerin yedi gün boyunca iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Hükümet, okullarda test oranının artması için 800 bin test kitinin dağıtılacağını duyurdu.

SINIFTA KONUŞMAK YASAK

Endonezya: Pek çok bölgede okullar, vakaların yüksek olması nedeniyle uzaktan eğitime devam ediyor. Başkent Jakarta’da 610 okul, 18 ay sonra eğitime yeniden başladı. Ancak okullarda sıkı kurallar uygulanıyor.

Endonezya’da okula dönen öğrenciler.

Sınıflarda öğrencilerin sohbet etmesi yasak, maske takmak zorunlu ve kantinler kapalı olduğu için öğrenciler yemeklerini evden getiriyor.

Yüzde elli kapasiteyle eğitime başlayan okullarda öğrencilerin yarısı evde uzaktan eğitimi sürdürüyor.

YARI YARIYA BAŞLANGIÇ

Güney Kore: Ağustos ayı itibarıyla ülkedeki öğrencilerin yarısına denk gelen yaklaşık 6 milyon öğrenci sınıflara döndü. 6 Eylül’den sonra öğrencilerin tamamının okula başlaması planlanıyor.

Ateş ölçümü, sağlıklı bir havalandırma sistemi, temizlik protokolü, minimum bir metre mesafe bırakılması ve maske kullanılması okullarda uygulanması zorunlu olan kurallar. Eylül ayında tüm öğretmenlerin tamamen aşılanmış olması gerekiyor. Lise son sınıf öğrencileri de iki doz aşılarını tamamladı. 12-17 yaş grubu öğrenciler yıl sonuna kadar aşılanacak.

Hindistan: Ülkede Mart 2020’de ilk kez başlayan kapanmayla birlikte 250 milyon çocuk 18 ay boyunca okula dönemedi. Uzaktan eğitim süreci başlasa da, gelir durumu yüksek olmayan kırsal bölgelerdeki milyonlarca ailenin çocukları bundan faydalanamadı.

Hindistan’da öğretmeniyle birebir ders yapan bir öğrenci.

2021’in başında bazı bölgelerde yüz yüze eğitim yeniden başlasa da, Nisan ayında Delta varyantının artmasıyla öğrenciler yeniden eve gönderildi. Temmuz ayı itibarıyla Gujarat, Bihar, Uttarakhand ve Madhya Pradesh gibi eyaletlerde okullar kademeli olarak yeniden açıldı. Delhi’de okullar bu ay itibarıyla eğitime başlıyor.

Avustralya: Okulların açık ya da kapalı olduğu bölgeler vaka sayılarıyla doğru orantılı. En kalabalık eyalet olan Yeni Güney Galler’de, vaka sayılarının yüksekliği nedeniyle okullar en az Ekim ayına kadar kapalı kalacak.

Vaka sayılarının düşük olduğu bölgelerde ise öğrenciler uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçiş yapıyor.

Fiji: Delta varyantı vakalarının artış göstermesi nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçiş yapmak zorunda kaldı. Ancak bu durum öğrenciler ve öğretmenler için daha büyük bir sorunu da ortaya çıkardı. Fiji’nin Viti Levu gibi bazı bölgelerinde internete erişmek için öğrenci ve öğretmenlerin kilometrelerce tırmanarak tepelere ulaşması gerekiyor.

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