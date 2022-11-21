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Denizde inanılmaz olay: Çin askerleri, Dünya’ya düşen roket parçasını Filipinler’den zorla aldı

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Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler ile Çin arasında tansiyon bir anda yükseldi. Çinli askerlerin, ülkeye ait bir roket enkazını çeken Filipinler donanma gemisine müdahalesi, iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getirdi.
Denizde inanılmaz olay: Çin askerleri, Dünya’ya düşen roket parçasını Filipinler’den zorla aldı

Çin sahil güvenliğine ait bir geminin, Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı sularda roket enkazı parçası olduğu sanılan bir nesneyi incelemek üzere çekerek götüren Filipinler donanma gemisine müdahalede bulunduğu, gemiye bağlı ipi keserek roketi zorla aldığı bildirildi.

Filipinler Deniz Kuvvetleri Batı Saha Komutanı Koramiral Alberto Carlos, yaptığı açıklamada, Filipinli denizcilerin, Thitu Adası’nın açığındaki kıyı kordonunun 540 metre açığında sürüklenen bir enkaz parçası tespit ettiği, ardından gemi göndererek yüzen nesneyi incelenmek üzere iple Ada’ya çektiğini belirtti. Carlos, geminin Ada’ya dönerken Çin sahil güvenliğine ait bir geminin yolu kestiğini, ardından Çinli askerlerin, şişme botla gemiye yaklaşıp çekici ipi keserek nesneye zorla el koyduklarını kaydetti.

‘ÇATIŞMAYA GİRMEDİK’

Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Cherryl Tindog da yüzen metal nesnenin, son zamanlarda Filipinler yakınlarında tespit edilen Çin’e ait roket enkazı parçalarına benzediğini aktardı. Filipinli denizcilerin el koyma girişimine karşı çatışmaya girmediğini belirten Tingdong, “Böyle bir durumda azami toleransla hareket ediyoruz. Tanımlanamayan nesne, bizim için bir ölüm kalım sorunu olmadığından ekibimiz Ada’ya geri dönmeyi tercih etti” dedi.

Güney Çin Denizi zaman zaman gerilime sahne oluyor.

Daha önce Çin’in uzay görevlerinde kullanılan roketlere ait metal parçaları Filipin kıyılarında görülmüştü. Üzerinde Çin bayrağı ve amblemleri olan parçaların, Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi fırlatışlarının ardından dünyaya geri dönen taşıyıcı roketlerin enkazı olduğu sanılıyor.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülleri ve ikmal mekikleri yollamak için fırlatışlar gerçekleştirmişti. Ülke, söz konusu fırlatışlarda kullanılan taşıyıcı roketlerin yeryüzüne kontrolsüz dönüşüne izin verdiği için eleştiriliyor.

Filipinler hükümeti, daha önce Güney Çin Denizi’ndeki saldırgan eylemleri nedeniyle Çin’i birçok kez diplomatik kanallardan protesto etmişti. Söz konusu eylemin de Manila tarafından protesto edilmesi bekleniyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947’de yayımladığı “Dokuz Çizgi Hattı” adı verilen haritayla Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin’in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor. Uluslararası kamuoyunda “Paracel” ve “Spratly” olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından “Hoang Sa” ve “Truong Sa”, Çintarafından ise “Şişa” ve “Nanşa” olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016’da Filipinler’in başvurusuyla verdiği kararda, Çin’in, Güney Çin Denizi’nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

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