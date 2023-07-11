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Denizli'de acı olay... 4 yaşındaki Aysima yaşamını yitirdi

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu, kurtarılamadı. Küçük kızın ölümüne neden olan kapıyı monte ettirmeyen komşu ev sahibi gözaltına alındı.
Denizli'de acı olay... 4 yaşındaki Aysima yaşamını yitirdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 4 yaşındaki Aysima, demir kapının altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi 5507 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; annesiyle birlikte dedesi Selami Özer’in yanında kalan 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktı.

4-5 kişilik çocuk grubu oyun oynarken; mahalle sakinlerinden G.Y.’nin evinin girişinde bulunan ve bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir bahçe kapısı Aysima Ecrin Özer’in üzerine devrildi.

Başına altığı darbe nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan küçük kıza ilk müdahaleyi, çevre sakinleri yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysima Ecrin Özer’i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralanan Aysima Ecrin Özer, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aysima Ecrin Özer’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

KAPIYI MONTE ETTİRMEYEN KOMŞUYA GÖZALTI

Aysima Ecrin Özer’in yaşamını yitirdiği olayın ardından, inceleme başlatan güvenlik güçleri demir kapıyı bir süredir monte ettirmediği iddia edilen komşu ev sahibi G.Y.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Küçük kızın cenazesinin şehir dışında olan akrabalarının kente geri dönmesinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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